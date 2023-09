Jornalista relata novo momento de vida em episódio da série Nenhuma a Menos

Contar com uma rede de apoio é fundamental para que mulheres presas em ciclos de violência consigam o suporte e auxílio necessários para sair do relacionamento abusivo. No caso da jornalista Lara Rocha Veras, protagonista do 4º episódio da série Nenhuma a Menos, amigas próximas estavam prontas para ajudar quando a violência do ex-marido chegou às agressões físicas e o relacionamento terminou.

Separada há quase sete anos, a jornalista conta que, desde os primeiros momentos de relacionamento, já percebia sinais de agressividade do ex-companheiro, com gritos que, com o tempo, escalaram para humilhações e outras violências.

O episódio conta com a participação de Raffaela Castelo Branco, coordenadora do Centro de Referência da Mulher Francisca Clotilde. A especialista comenta que toda violência vem atrelada à psicológica. "Não existe a violência física sem a psicológica, não existe a patrimonial sem a psicológica, a moral sem a psicológica. A partir do momento em que a mulher se percebe dentro dessa relação abusiva, já existe aí um sofrimento psíquico".

Lara relata que a vida após o término segue melhorando, com boas oportunidades profissionais e um novo relacionamento, que já passa dos quatro anos.

Iniciativa do Projeto Elas, a série Nenhuma a Menos está em sua terceira temporada. Os episódios são lançados semanalmente e estão disponíveis no Youtube do Diário do Nordeste.

Confira a história de Lara Rocha Veras a seguir.