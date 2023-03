JMartins Perfumes está com promoções de marcas renomadas durante o mês de março

A JMartins Perfumes (@jmartinsperfumes), empresa com mais de 40 anos de tradição no mercado de beleza, está com promoções variadas durante o mês de março. Marcas de renome como Tommy Hilfiger e Paco Rabanne contam com ofertas especiais para os clientes, que vão desde descontos à benefícios de "compre e ganhe".

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que será celebrado amanhã (8), todas as unidades da JMartins irão promover o lançamento de Cartier La Panthère Parfum, assinado pela perfumista Mathilde Laurente.

Neste mês de março, a perfumaria está com a campanha "Especial Mulheres", com diversos itens voltados para o público feminino por preços especiais. Algumas das promoções são:

Britney Spears Fantasy 100ml - de R$ 499 por R$299,90

Elizabeth Arden 5th Avenue 125ml - de R$429 por R$319,90

Jimmy Choo Blossom 40ml - de R$ 399 por R$199

Salvador Dali Eau de Dali 30ml - de R$119 por R$79,90

Lancôme La Vie Est Belle Soleil Cristal 100ml - de R$819 por R$639

Marina de Bourbon Symbol Royal 100ml - de R$479 por R$399

Além dos descontos, outros itens estão na modalidade "compre e ganhe":

Na compra de um Dolce & Gabbana Italiano Love Pour Femme ganhe uma bolsa da marca;

Na compra de um Montblanc Signature 90ml ganhe uma toalha da marca;

Na compra de um Animale For Women ganhe uma bag da marca;

Na compra de um Sisley Paris Izia Idp ganhe uma nécessaire da marca;

Na compra de um Narciso Rodriguez Narciso for Her ganhe uma nécessaire e uma body lotion;

Na compra de um Tommy Hilfiger Tommy Impacto ganhe uma bolsa de viagem.

Uma das fragrâncias mais populares da atualidade, o perfume Fame, de Paco Rabanne, também está disponível no mix da JMartins. Criado por Dora Baghriche, Marie Salamagne, Alberto Morillas e Fabrice Pellegrin, o Fame é um perfume floral, amadeirado e almiscarado, que além do destaque por suas notas olfativas também conta com um frasco com visual inovador.

Além das lojas físicas, as compras na JMartins Perfumes podem ser feitas via WhatsApp, com parcelamento em até 10 vezes sem juros e envio para todo o Brasil.

Referência no segmento da perfumaria internacional, a rede conta com itens em todas as faixas de preço, com produtos a partir de R$57,90.

Serviço

Lojas

JMartins Perfumes Shopping Iguatemi Piso L1, Próximo aos Correios

JMartins Perfumes RioMar Fortaleza Piso L1

JMartins Perfumes Cariri Shopping Piso L1, Juazeiro do Norte

JMartins Perfumes Teresina Shopping Piso L1

WhatsApp: (85) 3221 6281

Instagram: @jmartinsperfumes