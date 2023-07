Instituto Singular inaugura nova clínica especializada em autismo em Fortaleza

A busca por tratamentos humanizados e de referência para crianças com transtorno do espectro autista (TEA) é uma constante na vida de muitos pais que se veem diante do diagnóstico de seus filhos. Com o objetivo de ampliar as opções de tratamento, o Instituto Singular, de São Paulo, inaugurou sua primeira clínica no Nordeste, em Fortaleza, na Av. Washington Soares. Nacionalmente reconhecida pela excelência no atendimento a crianças e adolescentes autistas, a instituição tem como missão inspirar o cuidado e promover as melhores estratégias para estimular o desenvolvimento infantil.

De acordo com Mayra Gaiato, psicóloga e neurocientista especializada em autismo e fundadora do Instituto Singular, o cérebro de uma pessoa autista funciona de uma maneira diferente dos cérebros com desenvolvimento típico. A conexão entre os neurônios é diferente, o que traz uma série de alterações comportamentais principalmente na área de comunicação social, que envolve, muitas vezes, atraso na fala, dificuldade em entender duplo sentido nas sutilezas da comunicação social e de entender linguagem corporal não verbal.

“Além das dificuldades com a comunicação social, a criança pode ter hiperfocos em determinados temas ou coisas, alterações sensoriais como a necessidade, por exemplo, de colocar objetos na boca, de pular e correr, ou serem muito sensíveis a lugares muito iluminados ou sons muito altos. Essas características podem trazer prejuízos e atrasos no desenvolvimento dessa criança. E quando isso acontece, é necessário tratar”, explica a especialista.

No Instituto Singular, é realizada a terapia comportamental baseada na ciência ABA, sigla em inglês para "Applied Behavior Analysis", que em português significa "Análise Aplicada do Comportamento", além de Estratégias Naturalistas, técnicas mais consagradas e eficientes para a compreensão, tratamento e desenvolvimento de crianças autistas. Segundo Mayra, nas abordagens psicológicas, a criança aprende de forma natural e aplicada à sua realidade, por meio de brincadeiras e jogos. Assim, desenvolvendo a comunicação, as competências sociais, o desenvolvimento cognitivo, as habilidades motoras globais e finas, a imitação e os comportamentos adaptativos.

“A intervenção precoce é fundamental porque no cérebro nós temos um poder chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do órgão e dos neurônios fazerem novas conexões entre si, e que é maior nas crianças. Isso é muito necessário porque possibilita acrescentar comportamentos que antes uma criança não tinha. Mas isso só é possível com uma terapia intensiva e muito correta, onde nós conseguimos remodelar esse cérebro e mudar a história de uma criança que está com atrasos ou prejuízos. Por isso, é tão importante fazer com uma equipe altamente capacitada que saiba o que está fazendo. É pra isso que a gente chegou em Fortaleza”, detalha Mayra.

Ela afirma que a capital cearense foi escolhida para representar a nova sede do Instituto Singular por ter profissionais de alto nível. “São profissionais de alta competência que, unidos com a nossa experiência de mais de 20 anos, criamos um time padrão-ouro que atenda às necessidades de nossas crianças, além do acompanhamento e monitoramento dos nossos profissionais e das nossas técnicas. Isso potencializa a intervenção da criança”, diz a psicóloga.

Embaixadora do Instituto Singular em Fortaleza, a neuropsicóloga Mariana Leitão também foi essencial para o alcance da organização para além do estado de São Paulo. “Foi muito gratificante abrir as portas para receber esses parceiros, que também acreditam no trabalho do Instituto e nos benefícios que ele vai trazer para a nossa população. Juntos, vamos fazer Fortaleza virar um lugar de referência na reabilitação de pacientes autistas, com prejuízos ou atrasos no desenvolvimento”, garante Mariana.

Apoio e capacitação dos familiares

Além de oferecer serviços terapêuticos de alta qualidade, o Instituto Singular também proporciona cursos de extensão voltados a esse universo, atendendo a pais e profissionais que queiram aprofundar seus conhecimentos.

São exemplos os cursos de “ABA e Estratégias Naturalistas”, em que os profissionais da instituição ensinam na prática como eliminar comportamentos inadequados e ampliar o repertório das crianças no espectro para falar, brincar e interagir; e o “Autismo - Treinamento para Pais”, que tem a proposta de ajudar pais, mães ou profissionais a aprender estratégias que ampliem o desenvolvimento das crianças no dia a dia.

Serviço

Instituto Singular Fortaleza

Endereço: Salinas Shopping - Av. Washington Soares, 909 Loja 65C - Edson Queiroz

Site: institutosingular.org/clinicas

WhatsApp para agendamento: (11) 99944-2309

Instagram: www.instagram.com/instituto_singular