Inscrições para Cursos das Casas de Cultura Estrangeira da UFC terminam nesta quinta-feira

A Universidade Federal do Ceará (UFC) oferta 367 vagas para seleção pública para o primeiro semestre de 2022 e teste de nível nas Casas de Cultura Estrangeira. As inscrições ocorrerão, exclusivamente, no site da seleção até as 23h59min desta quinta-feira (3).

Conforme o edital, as 367 vagas estão distribuídas da seguinte forma: 324 vagas para alunos ingressantes no semestre inicial, divididas entre as Casas de Cultura e demais cursos:

Alemã (44 vagas)

Britânica (110)

Francesa (45)

Italiana (15)

Portuguesa (44)

Língua Brasileira de Sinais – libras (44 vagas)

Esperanto (22 vagas)

No teste de nível são oferecidas 43 vagas para os cursos das Casas de Cultura Alemã (33) e Portuguesa (10).

Este semestre, a Casa de Cultura Hispânica não abre seleção.

Taxa de inscrição e Isenção

A taxa de inscrição é no valor de R$ 70. Após o preenchimento da ficha de inscrição, será gerado o boleto da taxa a ser pago em qualquer agência bancária, com o código de barras (linha digitável) ou código PIX (QRCode), até o dia 4 de fevereiro.

A data da prova escrita objetiva, tanto para os candidatos aos semestres iniciais como para os que se submeterão ao teste de nível, será realizada no dia 20 de fevereiro e a publicação do resultado final será divulgada no site da seleção até 10 de março, de acordo com o disposto no edital.

Outras informações detalhadas estão disponíveis no Edital e no site da seleção.