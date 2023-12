Inmet emite alerta de perigo de 'chuvas intensas' para 57 cidades do Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de "chuvas intensas" para diversos estados do Brasil, incluindo 57 municípios do estado do Ceará, até a manhã desta sexta-feira (22).

Segundo o aviso, entre os "riscos potenciais" estão a possibilidade de chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, além de ventos intensos de até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Além do Ceará, municípios de Alagoas, Bahia, Goiás, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Minas Gerais e Tocantins também estão dentro da marcação de chuvas com alerta de "perigo".

Legenda: Área em laranja é sinalizada com grau de severidade de "Perigo" Foto: Divulgação/Inmet

Com o objetivo de orientar a população, o Inmet ainda divulgou uma série de cuidados aos residentes das áreas atingidas pelas chuvas:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Municípios do Ceará incluídos em aviso de chuvas intensas pelo Inmet:

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Cedro

Crateús

Crato

Deputado Irapuan Pinheiro

Farias Brito

Granjeiro

Icó

Iguatu

Independência

Ipaumirim

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Mombaça

Nova Olinda

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

Quixelô

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Solonópole

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

O que diz a Funceme?

Legenda: A imagem do canal Visível do satélite GOES-16 mostra nebulosidade sobre todo o estado do Ceará (CE), com nuvens associada a chuva nas macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri. Foto: Divulgação/Funceme

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará deve seguir com condições favoráveis a chuvas em todas as macrorregiões até esta quinta (21). Na sexta, a tendência é de redução dos acumulados.

A Funceme informou que as atuais precipitações estão associadas à presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que é um sistema meteorológico comum nesta época de pré-estação.

Veja também

Com as chuvas do começo de semana, as temperaturas máximas já encontram-se mais amenas e, para os próximos dias, as macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Jaguaribana deverão apresentar picos variando de 31 °C a 35 °C durante o período da tarde de hoje e dos próximos dias.

Enquanto as temperaturas mínimas tendem a variar entre 23 °C e 25 °C no interior do Ceará. Em Fortaleza, mínimas de 26 °C e máximas de 30 °C.