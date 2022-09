Influencer é internado em Fortaleza com suspeita de dengue hemorrágica; amigos pedem doações

O influencer e humorista cearense André Luiz Amorim Magalhães, conhecido nas redes sociais como 'Pimpolho', 26, está internado em Fortaleza, com suspeita de dengue hemorrágica. 'Pimpolho' tem 'Síndrome de Kabuki', distúrbio raro, que faz com que infecções se agravem no organismo.

O humorista foi internado na última quarta-feira (7), na UPA do José Walter. Ele deu entrada na unidade apresentando fraqueza e com manchas espalhadas pelo corpo. Um exame de sangue constatou as plaquetas baixas.

Devido às complicações, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece sob atendimento médico. Agora, amigos e familiares de 'Pimpolho' deram início a uma campanha de solidariedade. A irmã Luciane Magalhães pede ajuda para arcar com os custos do tratamento, que envolve uma alimentação específica, devido à síndrome.

"Por ele ser especial, tem muitas limitações. Não pode tomar qualquer medicação e é super alérgico. Ele foi transferido da UPA e agora está em um local com mais estrutura, passando por um check-up geral. Precisa de medicamentos específicos", conforme Luciane.

As doações podem ser feitas via PIX, número de celular (85) 998158797 ou entrando em contato pelo Instagram do influencer, @pimpolho96andre

SÍNDROME DE KABUKI

A síndrome é considerada rara e com múltiplas anomalias congênitas. É causada a partir das mutações em dois genes, ambos na regulação epigenética da cromatina.

Pacientes costumam apresentar características craniofaciais, incluindo fendas palpebrais alongadas; além de retardo mental e problemas fonoarticulatórios.