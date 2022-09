Incêndios no Ceará atingem menor número em 5 anos; entenda os impactos

O número de queimadas em vegetação no Ceará, em agosto, atingiu o menor índice dos últimos cinco anos. Desde 2017 o mês não fechava com uma quantidade tão reduzida de incêndios. Ao longo dos 31 dias do mês passado, foram apenas 129 focos.

O acumulado deste ano é igualmente positivo. Entre janeiro a agosto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) contabilizou 251 focos. Este é, também, o menor número desde 2017 - se comparado a igual período - quando foram registrados 601.

Para o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Mardens Vasconcelos, a baixa quantidade de queimadas tem relação direta com as chuvas, uma vez que solo e vegetação ficam úmidas.

"Como tivemos um bom primeiro semestre, com índices pluviométricos acima da média, a quantidade de focos acaba naturalmente declinando. Temos menos elementos que favoreçam tanto o incêndio, como sua propagação", explica.

Para se ter uma ideia do quão positivo é o atual índice, apenas em agosto do ano passado foram 258 focos, ou seja, superior a quantidade total contabilizada de janeiro a agosto de 2022.

Janeiro : 37 queimadas

: 37 queimadas Fevereiro : 21 queimadas

: 21 queimadas Março : 8 queimadas

: 8 queimadas Abril : 11 queimadas

: 11 queimadas Maio : 3 queimadas

: 3 queimadas Junho : 15 queimadas

: 15 queimadas Julho : 37 queimadas

: 37 queimadas Agosto: 129 queimadas

"Os benefícios vão além da preservação ambiental, que por si só já é muito relevante. Os incêndios afetam a saúde humana e, a fumaça, quando próxima de rodovias, reduz a visibilidade dos condutores, aumentando o risco de acidentes", detalha Vasconcelos.

Tendência de crescimento

Para os meses finais do ano, a tendência é de aumento no número de focos de queimadas. Novembro, por exemplo, responde pela maior média (1.852) dentre os 12 meses do ano. Essa crescente natural dos focos é uma resposta direta a ausência de chuvas no segundo semestre do ano.

Setembro : média de 319 focos

: média de 319 focos Outubro : média de 1.061 focos

: média de 1.061 focos Novembro : média de 1.852 focos

: média de 1.852 focos Dezembro: média de 1.525 focos

"A explicação é a mesma: se quando chove a tendência é de termos menos queimadas, quando as chuvas cessam a tendência é de aumento nesse número", pontua Mardens, ao citar que a conjunção de fenômenos como baixa umidade do ar, fortes ventos e altas temperaturas são elementos que contribuem para a combustão.

Outro ponto que pode agravar a quantidade de incêndios nesse segundo semestre do ano é o alto material para combustão. "Como as chuvas foram boas, a vegetação cresceu bastante. Ela, agora, vai secar e isso se torna um risco por ser de fácil combustão", detalha o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros.

Como medida para reduzir estes focos, Mardens Vasconcelos adverte para a necessidade de investimentos em políticas que fomentem a conscientização ambiental e fiscalização.

"Estima-se que cerca de 90% das queimadas sejam causadas pelo homem. Se tivermos educação ambiental e as pessoas entenderem os danos das queimadas, poderemos reduzir estes números. Outro ponto é punir quem ateia fogo, é crime. Quando houver responsabilização o cenário pode mudar", conclui.

