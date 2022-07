Incêndio em oficina mecânica destrói pelo menos 10 veículos em Caucaia

Pelo menos 10 veículos foram queimados durante um incêndio nesta terça-feira (5) em uma oficina mecânica na Avenida da Integração, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um galpão que servia de depósito e ficava na parte de trás da oficina. As chamas atingiram carros e um caminhão que estavam no local esperando o conserto.

Uma intensa fumaça escura tomou conta do lugar e chamou atenção dos vizinhos. Os bombeiros foram acionados e, ainda no início da manhã, controlaram o incêndio.

Apesar do fogo ter sido debelado, os agentes seguiram no local realizando o trabalho de rescaldo. Uma turbina está sendo usada para ventilar a oficina e dissipar a fumada.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.