Incêndio é registrado em gerador do Hospital Infantil Albert Sabin; assista ao vídeo

Um incêndio atingiu um gerador do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), na manhã desta terça-feira (8), em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) afirmou que não houve feridos no acidente, e que o equipamento teve perda total. A instituição ainda informou que será necessária a realização de uma perícia.

As chamas foram controladas antes da chegada do CBMCE pela brigada de incêndio do hospital, que utilizou extintores internos de segurança.

Em nota, a assessoria de imprensa do Albert Sabin informou que, pouco antes das 6h desta terça-feira (8), houve um curto circuito no gerador que fica no estacionamento do Centro de Emergência, provocando um princípio de incêndio no equipamento.

As chamas não atingiram o prédio e o atendimento na unidade não foi comprometido. Ainda no início desta manhã, a energia do hospital foi restabelecida.

Legenda: As chamas foram controladas antes da chegada do CBMCE pela brigada de incêndio do hospital Foto: Reprodução

