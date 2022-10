Incêndio atinge Parque do Cocó há mais de 3 horas; veja imagens

Um incêndio acontece no Parque do Cocó nesta quarta-feira (12). Bombeiros foram acionados por populares por volta das 8h50, para combater o incêndio na vegetação, no entorno do Bairro Aerolândia.

Às 12h10, o fogo permanecia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram enviadas cinco guarnições para tentar debelar as chamas. A ocorrência segue em andamento.

Foto: Divulgação/Bombeiros

VEJA O VÍDEO:

Moradores do entorno registraram as chamas e começaram a abandonar as casas na região, devido à fumaça e por temer que o fogo se alastre.

Não há registros de pessoas feridas

O Corpo de Bombeiros diz ainda não saber a origem das chamas, e que isso deve ser avaliado por uma perícia, posteriormente.

