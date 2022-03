Incêndio atinge cartório Pergentino Maia, em Fortaleza, nesta quarta-feira (9)

O cartório Pergentino Maia, localizado na avenida Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, foi atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira (9).

Por volta das 7h30, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) recebeu a ocorrência e acionou os Bombeiros, que foram encaminhados ao local para conter as chamas. Não houve feridos.

Assista ao vídeo

Segundo um dos funcionários, o incêndio ocorreu no primeiro andar do prédio, onde funcionava o setor de registros. O local continha materiais inflamáveis, o que poderia ter ocasionado o acidente.

Ainda de acordo com funcionários, eles estavam em reunião no térreo do prédio, quando ouviram uma explosão vinda do primeiro andar. Eles acreditam que a explosão de um ar-condicionado começou as chamas. O funcionamento do cartório está suspenso.

Segundo os Bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 8h e uma perícia será realizada para saber as causas do incêndio.

Veja fotos

Legenda: Incêndio ocorreu no setor de registros do cartório Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Segundo funcionários, o local continha materiais inflamáveis Foto: Arquivo pessoal

Legenda: O incêndio começou por volta das 7h30 desta manhã, segundo funcionários Foto: Arquivo pessoal

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE