Incêndio atinge apartamento na Aldeota; idosa de 99 anos é resgatada

O Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de incêndio em um prédio residencial, no bairro Aldeota, em Fortaleza, na manhã deste domingo (19).

[ATUALIZAÇÃO às 10h03]

Informações preliminares dos bombeiros indicavam que havia pessoas dentro do apartamento. Duas mulheres, entre elas uma idosa de 99 anos, foram socorridas por vizinhos e não ficaram feridas.

Legenda: Vizinhos registram as chamas Foto: Reprodução

O edifício está localizado na Rua General Tertuliano Potiguara e foi determinada a evacuação do prédio.

Vizinhos registraram cenas da fumaça saindo pelo basculante do apartamento do 12 andar. A ocorrência segue em andamento, com uso de tanque e escada, por parte dos bombeiros.

Legenda: Bombeiros tentam debelar as chamas

O incêndio teria começado por volta das 7h e ficou restrito à suíte do imóvel. Ainda não há informações sobre a causa.

"O CBMCE enviou enviou 4 viaturas operacionais (02 Auto Bomba Tanque Salvamento; 01 Tanque e 01 Auto Escada Mecânica). Em menos de uma hora desde o acionamento, o incêndio havia sido debelado", conforme os bombeiros.

A idosa foi conduzida a um hospital particular, apenas por precaução.