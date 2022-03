Inauguração do Teleférico do Horto é adiada pelo Governo do Estado para ajustes técnicos

A inauguração do Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, que seria feita na manhã deste sábado (26), foi adiada pelo Governo do Estado.

Em nota, o Executivo estadual argumenta que o equipamento precisará passar por "ajustes técnicos" pela empresa. Não há previsão de nova data para a entrega da obra.

"O Governo do Estado do Ceará informa que o evento de inauguração do Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, será remarcado devido à realização de ajustes técnicos por parte da empresa. Nova data será informada em breve", diz a nota oficial.

O projeto do teleférico, que é gerido pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), tem investimento de aproximadamente R$ 71 milhões, e é uma das obras mais esperadas pela população da região há mais de três décadas.

As peças chegaram ao Ceará vindas da Europa no início de julho de 2021. A previsão de entrega do equipamento era até o fim do ano passado.

Evento

A expectativa é que a inauguração do teleférico fosse um dos últimos atos de Camilo Santana (PT) como governador do Estado.

O petista deve renunciar ao cargo na próxima semana para iniciar a pré-campanha para a vaga de senador que deve disputar em outubro.

