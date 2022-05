Impasse sobre pagamento de enfermeiros suspende vacinação contra Covid em três locais em Fortaleza

A aplicação da vacina contra Covid-19 foi suspensa no Centro de Eventos do Ceará, no Shopping Central e no Sesi, em Fortaleza, em decorrência de impasse sobre o salário dos enfermeiros. Assim, a imunização não será realizada nesses locais nesta quarta-feira (4), segundo a Secretaria da Saúde (SMS).

A população ainda poderá buscar o serviço no Shopping RioMar Kennedy, Shopping RioMar Fortaleza (Papicu), Shopping Iguatemi e em postos de saúde. (Veja lista completa abaixo).

A SMS detalhou que o imunizante está sendo ofertado por livre demanda, "não havendo novos agendamentos para esta data a fim de evitar prejuízos para a população”.

Impasse sobre salários

Na manhã de terça-feira (3), alguns enfermeiros realizaram protesto no Centro. Eles pedem para que a Prefeitura reduza o prazo de pagamento do salário.

Em entrevista ao CETV 1ª Edição, da TV Verdes Mares, a enfermeira Lídia Clara Costa compartilhou que parte dos profissionais ainda não recebeu o salário. Muitos que se manifestaram atuam no Centro de Eventos. "A gente veio reivindicar nosso salário que já está atrasado tem muito tempo, desde janeiro”, compartilhou.

Lídia Clara Costa Enfermeira “Somos o terceiro estado com o maior número de vacinados. A gente avançou muito, e quem vacina, quem faz esse trabalho todo é a enfermagem. A gente merece respeito, condições dignas de trabalho”.

O que diz a Prefeitura de Fortaleza

Em nota, a Prefeitura informou que o edital que definiu as regras do credenciamento de profissionais para vacinação na Capital estipulou prazo de até 60 dias para os pagamentos, considerando desde a data de abertura do "processo de remuneração", que é responsabilidade do profissional.

Sobre o pagamento de março, a SMS informou que "está dentro do período vigente". Em relação aos demais meses, em janeiro, dos 312 profissionais que realizaram abertura de processo, quatro apresentaram pendências de documentação. Em fevereiro, foram 304 processos abertos, com 15 apresentando pendências.

Melhores condições de trabalho

O grupo de profissionais que se manifestou nesta terça (3) cobrou ainda melhorias para a categoria. Segundo eles, a SMS chegou a prometer vale-transporte e vale-alimentação, mas não houve avanço na negociação.

Em relação a esses benefícios que não foram contemplados no Edital de Credenciamento, a SMS detalhou que o projeto de Lei para viabilizar a inclusão já tramita na Câmara.

Postos abertos para aplicação de vacina anticovid

Regional de Saúde I

Airton Monte (Rua Alberto Oliveira, s/n - Jardim Iracema)

Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará)

Lineu Jucá (Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará)

Rebouças Macambira (Rua Creuza Rocha, s/n - Jardim Guanabara)

Virgílio Távora (Av. Mons. Hélio Campos, s/n - Cristo Redentor)

Zenirton Pereira (Rua José Roberto Sales, 475 – Barra do Ceará)

Regional de Saúde II

Aida Santos e Silva (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Rigoberto Romero (Rua Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

Regional de Saúde III

César Cals de Oliveira Filho (Rua Pernambuco, 1674 - Demócrito Rocha)

Eliezer Studart (Rua Tomaz Cavalcante, 545 - Autran Nunes)

Francisco Pereira De Almeida (Rua Paraguai, 351 - Bela Vista)

George Benevides (Rua Pio Saraiva, 168 - Quintinho Cunha)

Lícinio Nunes De Miranda (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)

Luís Recamonde Capelo (Rua Maria Quintela, 935 – Bonsucesso)

Regional de Saúde IV

Oliveira Pombo (Rua Rio Grande do Sul, s/n - Couto Fernandes)

Roberto Bruno (Av. Borges de Melo, 910 – Fátima)

Francisco Monteiro (Av. Dos Eucaliptos, s/n. Dendê)

Regional de Saúde V

Argeu Herbster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim)

Edmilson Pinheiro (Av. H, 2191 - Granja Lisboa)

João Elisio Holanda (Rua Juvêncio Sales, s/n - Acarapé)

João Pessoa (Rua Rubi, s/n – Jardim Jatobá)

Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal)

Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1a etapa- Conjunto Ceará)

Pedro Celestino (Rua Gastão Justo, 215 - Maraponga)

Regina Maria Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)

Régis Jucá (Av I, 618 – Mondubim)

Siqueira (Rua. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Viviane Benevides (Rua João Areas, 1296 - Manoel Sátiro)

Regional de Saúde VI

Alarico Leite (Av. dos Paroaras 301 – Passaré)

Acrísio Eufrasino de Pinho (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

César Cals de Oliveira (Rua Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança)

Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré)

Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n - Jangurussu)

Marcos Aurélio (Rua Iracema, 1100 - Santa Filomena)