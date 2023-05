Iguatemi Bosque distribui 10 mil pares de sandálias Arezzo até o Dia das Mães

O Dia das Mães é uma das datas que mais movimentam a economia cearense, sobretudo o mercado varejista. Para celebrar esse período, o Iguatemi Bosque deu início a uma campanha que distribuirá 10 mil pares de sandálias Brizza Arezzo, uma das maiores marcas de varejo de calçados femininos fashion da América Latina. A ação segue até domingo (14) ou enquanto durar o estoque.

Nas compras a partir de R$350 nas lojas participantes do Iguatemi Bosque, os clientes cadastrados no I’Club – programa de benefícios, vantagens e descontos exclusivos do shopping – podem trocar notas fiscais e ser premiados com um par de sandálias Brizza Arezzo, nas cores laranja, verde ou rosa.

Para participar da ação promocional, o cliente precisa baixar o aplicativo “Iguatemi Bosque”, que conta com versões para Android e iOS, ou se dirigir ao posto de informação, localizado ao lado da loja Granado, no piso L3. No mesmo local, o cliente premiado poderá retirar o brinde. Apenas um par de sandálias será cedido por CPF.

De acordo com o superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira, todas as datas comemorativas são importantes para o varejo, mas o Dia das Mães é uma das principais impulsionadoras do comércio.

“Nossa expectativa é que maio tenha um fluxo e vendas ainda melhor que o ano passado. Estamos sempre lançando campanhas exclusivas, que atraem o público e os deixam satisfeitos. Desta vez, não seria diferente: estamos em parceria com uma significativa marca, querida pelos cearenses. Essa campanha, em especial, vem para nos tornarmos ainda mais próximos dos nossos clientes, pois queremos fortalecer esse laço emocional na casa de cada um também”, explica.

Serviço

Iguatemi Bosque - Campanha Dia das Mães

Período: até domingo, 14 de maio, ou enquanto durar o estoque.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h / domingo, das 13h às 21h (Lojas), e das 10h30 às 22h (Alimentação)