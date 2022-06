Idoso de 64 anos é resgatado após ficar soterrado em Limoeiro do Norte, no Ceará

Um idoso de 64 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará após ficar soterrado em fossa que cavava, em Limoeiro do Norte, no interior do Estado. O caso aconteceu cerca de 7h50 da manhã deste domingo (12) e a operação de resgate só foi finalizada às 15h30.

A fossa tinha quase 4 metros de profundidade e estava sendo cavada na frente da residência do idoso, no Sítio Socorro, na zona rural do município cearense. No entanto, as paredes laterais cederam e soterraram o homem.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe da 2ª Companhia do 4º Batalhão foi acionada por meio do número 193. A guarnição, então, se deslocou até o local.

O comandante do quartel de Limoeiro do Norte, tenente coronel Alexandre, apontou que a vítima estava soterrada até o pescoço quando os bombeiros chegaram no sítio.

Tenente coronel Alexandre Comandante da 2ª Companhia do 4º Batalhão "Essa pressão da areia sobre seu corpo causou dificuldade de respiração. Assim, utilizamos seis cilindros de oxigênio do Equipamento de Proteção Respiratória Autônoma (EPRA), onde o senhor respirou pelo EPRA até liberarmos mais seu corpo, facilitando a respiração natural”.

Processo de resgate

O resgate contou com o uso de portas e telhas, além de um trator. Enquanto os primeiros objetos contribuíram para escorar o entorno da vítima e, assim, conter as paredes de desabar; a máquina serviu para agilizar o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Segundo o órgão, o processo foi complicado, pois a areia era fina e frouxa. Durante o resgate, o idoso permaneceu consciente, apesar de ter se queixado de dores nos membros inferiores.

Após concluírem a operação, o homem foi imobilizado e conduzido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) para o Hospital São Camilo, em Limoeiro do Norte.