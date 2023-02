Hospital sem raio-x, energia e especialista: homem sem atendimento pode perder o pé, diz família

Um porteiro de 58 anos corre o risco de perder o pé após esperar atendimento especializado por cinco dias no hospital Frotinha do Antônio Bezerra, em Fortaleza. Segundo a família de Vicente Saraiva Rodrigues, que denunciou o caso, ele deu entrada na unidade de saúde na última sexta-feira (17), e somente na manhã da quarta-feira (22), recebeu o parecer do médico.

A esposa de Vicente, a diarista Creuza Rodrigues, disse que o marido, que é diabético, pisou em um prego na semana passada, e após o pé inchar, ele procurou atendimento em um posto de saúde no bairro São Cristóvão. Na unidade, ele recebeu um curativo, foi medicado com antibiótico e depois liberado.

Após dois dias sentindo dores e com o pé ainda mais inchado, Vicente retornou ao posto na sexta-feira (17) para verificar. Lá, a equipe de saúde constatou a gravidade do caso e o encaminhou para o Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura, o Frotinha do Antônio Bezerra.

Ainda conforme a diarista, Vicente foi internado no mesmo dia pelo médico da emergência, com a indicação de que seu caso fosse acompanhado pelo cirurgião vascular do hospital. A família denuncia, no entanto, que o profissional só apareceu nessa quarta-feira (22), quando a infecção já havia se alastrado.

"Estava ficando preto o pé dele. Ele chegou na sexta com uma bolha e a infecção está se alastrando. A enfermeira tentou tranquilizar, mas na própria ala onde ele estava, com muitos diabéticos na mesma situação, vários estavam sendo amputados", disse ela.

Além disso, ela afirma que parte do hospital está sem energia há dias. "O que aconteceu é que várias pessoas internaram na sexta-feira e não estava tendo nada no centro cirúrgico. A ala do centro cirúrgico está toda sem energia e não tinha médico-cirurgião".

Em nota enviada na tarde de quarta-feira (22), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que o paciente encontrava-se inserido na Central de Regulação Municipal e até ser acolhido no hospital voltado para sua enfermidade permaneceria recebendo todos os cuidados necessários no Frotinha do Antônio Bezerra.

Segundo a pasta, os pacientes que necessitam de consultas, exames, procedimentos e cirurgias na Rede Municipal da Saúde são regulados por meio da Central de Regulação do Município, seguindo a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS.

"Após a regulação, o usuário aguarda o agendamento do seu procedimento ou serviço de saúde. O período para o atendimento depende de fatores como classificação de risco, ordem cronológica e disponibilidade de vagas", explicou.

O Diário do Nordeste tentou repetidas vezes um posicionamento sobre o quanto a demora de cinco dias no atendimento de Vicente pelo cirurgião vascular pode ter agravado seu caso, conforme denúncia da família. Até a publicação desta matéria, no entanto, a pasta apenas ratificou a nota enviada na quarta-feira.

Máquina de raio-X quebrada

Após os cinco dias de espera, Vicente foi avaliado pelo profissional especialista, por volta das 9h20 da quarta-feira. Segundo a família, o médico apontou que a infecção já pode ter chegado ao osso, e alertou para a necessidade de amputação do membro.

No entanto, a esposa disse que em razão da máquina de raio-X da unidade estar quebrada, a investigação sobre o quadro não pode seguir, e o médico determinou que ele fosse transferido para outro hospital.

"Ele consultou o Vicente, mas como a máquina de raio-X não funciona, acabou que ele precisou de transferência, pois ele precisa imediatamente do procedimento, e há a probabilidade grande de amputar. Demorou tanto pra ele ser atendido que complicou", disse.

Segundo a advogada Luziane Furtado, irmã de criação de Vicente, ele foi transferido para o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, ainda na noite da quarta, após articulação da própria família. Ele passou por exames na manhã desta quinta-feira (23) e aguarda para fazer uma transfusão de sangue, antes de passar pelos procedimentos necessários para tentar salvar o pé.

"Ele passou a noite com febre, o que é motivo de preocupação dos médicos, pois indica que a infecção está se espalhando. Pela manhã melhorou um pouco, mas a hemoglobina está muito baixa e por isso precisa de transfusão de sangue, estamos aguardando", disse Luziane. "A equipe médica disse que ia fazer de tudo para salvar o pé", acrescentou.

Manutenção no Frotinha do Antônio Bezerra

Sobre a falta de energia apontada pela família no Frotinha do Antônio Bezerra, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que será realizada uma manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica do hospital no próximo sábado (25). O serviço iniciará às 8h, com previsão de finalização às 20h.

"Isso se deve à necessidade em virtude de problemas que ocorreram agora no Carnaval, onde é necessário fazer essa manutenção para segurança dos pacientes que estão no hospital", disse em vídeo enviado ao Diário do Nordeste o Secretário adjunto da SMS, Paulo Everton Garcia.

A orientação da prefeitura é que, até o sábado (25), pacientes com necessidade de atendimento em urgência e emergência traumatológica ou cirúrgica perfil secundário devem se dirigir ao Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira, o Frotinha da Parangaba.

Os casos traumatológicos mais graves devem buscar o Instituto Dr. José Frota (IJF). Já no caso de urgência e emergência clínica, o atendimento será realizado nas 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Capital.

Para evitar uma sobrecarga na rede durante as intervenções, a SMS desenvolveu um plano de contingência para atender os usuários, conforme nota da pasta.

"Os pacientes cirúrgicos ou que estão internados em leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Frotinha Antônio Bezerra já estão sendo transferidos para as demais unidades da Rede Municipal de Saúde.

Além disso, os aparelhos de diagnóstico por imagem estão pausados estrategicamente para evitar curto-circuito e danos nos equipamentos", acrescenta.

