Homem que fraturou coluna em acidente com aparelho de academia 'está bem', mas sem previsão de alta

Regilânio da Silva Inácio, aluno que fraturou a coluna em uma academia de Juazeiro do Norte, "encontra-se bem, evoluindo e muito otimista", mas segue sem previsão de alta para os próximos dias, afirmou a equipe médica do paciente, internado no Hospital Santo Antônio, em Barbalha.

Segundo o neurocirurgião Ronaldo Ferreira, a vítima sofreu um traumatismo raquimedular, uma lesão traumática decorrente de uma luxação, que é o deslocamento de uma vértebra, comprometendo a medula.

"Ele foi operado e diagnosticado de uma maneira muito rápida e eficaz. Então, foi um tempo cirúrgico rápido, tecnicamente a cirurgia foi boa, já conseguimos descomprimir e realinhar a coluna dele, para que ele conseguisse restaurar o trauma que ocorreu", explicou o médico em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Recuperação

A equipe médica ainda aguarda resultados de alguns exames, e agora foca na qualidade de vida de Regilânio. Ele segue com menos de 1% de chance de voltar a andar, mas já está sem sentir dor ao respirar e consegue se alimentar sozinho, executando movimentos da cintura para cima.

"O objetivo inicial da cirurgia é reestabelecer a perda neurológica prévia, do alinhamento da coluna, para que, com o passar do tempo e da reabilitação, avaliemos a progressão do quadro clínico dele", disse o neurocirurgião.

De acordo com o médico José Júnior, também responsável por Regilânio, o paciente está em fisioterapia intensiva para a reabilitação motora.

"Ele já começou a sentar, a se alimentar sozinho, ele conversa. Essa mobilidade é fundamental para o início da resposta do estímulo neurológico que ele precisa agora. Após a fixação da coluna e descompressão, ela precisa de estímulos também, que aí é onde entra a parte da reabilitação precoce com movimentos", afirmou.

"O tratamento agora é na reabilitação. Diminuir atrofia de membros inferiores, reduzir o índice de escadas, que são aquelas feridas decorrentes de posição em tempo prolongado e fisioterapia para a gente poder tentar recuperar o máximo de qualidade de vida para esse paciente", completou o profissional.

Acidente

Regilânio da Silva Inácio sofreu uma lesão grave na coluna após um equipamento despencar sobre seus ombros e pescoço, em uma academia de Juazeiro do Norte, na sexta-feira (4). Ele estava usando o aparelho e sentou para descansar quando o acidente ocorreu e foi foi socorrido às pressas.

No sábado, o aluno passou por uma cirurgia no Hospital Santo Antônio, localizado em Barbalha, para estabilizar a coluna.

Vaquinha

Familiares e amigos de Regilânio abriram uma vaquinha para ajudar a custear equipamentos e remédios necessários para o tratamento do juazeirense. O objetivo é arrecadar R$ 35 mil. A campanha online está disponível no site Vakinha.

O valor deve ajudar nas despesas da casa, bem como a comprar uma cadeira de rodas, cadeira de banho e medicamentos necessários para quando o aluno receber alta hospitalar.

