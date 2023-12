Histórico premiado e Delivery da Sorte destacam lotérica cearense na Mega da Virada

A Mega da Virada, o evento mais esperado no calendário de loterias do Brasil, está prestes a acontecer, trazendo um prêmio de R$ 570 milhões, o maior na história do sorteio. Em meio a esta atmosfera de expectativa e sonhos, a Loteria Aldeota, em Fortaleza, emerge como a escolha predileta dos apostadores em todo o país. Com um histórico impressionante de prêmios e um serviço inovador de delivery de bolões, a lotérica se estabelece como uma referência no mundo das loterias.

Histórico premiado

A Loteria Aldeota é uma instituição conhecida pelo impressionante histórico de prêmios no mundo das loterias. A lotérica se destacou ao entregar quatro prêmios principais em bolões, incluindo um na Mega-Sena e três na Lotofácil. Estes prêmios fortalecem a credibilidade da lotérica e consolidam a confiança dos apostadores, colocando a Loteria Aldeota com a fama de lotérica “pé-quente”.

"Aqui, já fizemos 35 pessoas milionárias e pagamos mais de 133 milhões em prêmios”, comenta Alessandro Montenegro, proprietário da Loteria Aldeota.

O Delivery da Sorte

O 'Delivery da Sorte' da Loteria Aldeota representa um avanço significativo no atendimento ao cliente. O serviço exclusivo permite que os apostadores façam suas escolhas via WhatsApp e recebam seus bolões confortavelmente em casa, integrando a emoção das apostas com a conveniência moderna. O serviço inovador assegura que todos, independentemente de onde estejam, tenham a sorte ao seu alcance.

A Loteria Aldeota possui 22 consultores e consultoras que atendem de maneira 100% personalizada aos apostadores e uma frota de motocicletas para a campanha da Mega-Sena Da Virada.

Para apostar nos bolões da Mega Da Virada com a Loteria Aldeota, basta falar com seus consultores ligando (85) 3104-5050 ou no WhatsApp (85) 98131-2878

Legenda: A Loteria Aldeota possui 22 consultores e consultoras que atendem de maneira 100% personalizada Foto: Divulgação

Tradição e reconhecimento

Com 18 anos de tradição no mercado, a Loteria Aldeota não só acumulou experiência, mas também conquistou reconhecimento. A lotérica é a número 1 em vendas de bolões, entre as mais de 13 mil lotéricas do Brasil, um título que conquistou por impressionantes 40 vezes, totalizando mais de três anos no topo. Este recorde notável reflete a confiança e a preferência dos apostadores pela Loteria Aldeota ao longo dos anos.

Bolões da Mega Da Virada

A Loteria Aldeota possui bolões da Mega da Virada que vão de 08 até 20 dezenas e custam a partir de somente R$ 111 e podem aumentar em mais de 30.000 vezes as chances dos apostadores ganharem na Loteria. Lucas Dantas, especialista da Loteria Aldeota, reforça: "É algo matemático. Como fazemos um maior volume de bolões, você tem muito mais chances de ganhar na Mega da Virada jogando aqui na Loteria Aldeota. Já fizemos mais de 7 milhões de reais em bolões para esse concurso".

A Loteria Aldeota possui uma gama de opções de bolões, o que significa que os apostadores podem escolher o nível de investimento que melhor se adapta ao seu orçamento, ao mesmo tempo em que aumentam significativamente as chances de ganhar.

À medida em que a Mega da Virada se aproxima, trazendo não só um prêmio histórico, mas também a possibilidade de uma grande mudança de vida, a Loteria Aldeota reafirma sua posição como a escolha número um.

Fatores como o histórico de prêmios, o inovador serviço de delivery, a experiência no mercado e as estratégias de bolões apresentam a empresa como referência para apostadores de todo o Brasil.

Para garantir o bolão de maneira 100% online, basta ligar ou chamar no WhatsApp da Loteria Aldeota.