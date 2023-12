“Histórias do Baú” doa livros, brinquedos e realiza contação de histórias em Caucaia

O projeto educativo “Histórias no Baú” realizou, nos dias 6 e 7 de dezembro, a entrega gratuita de um acervo com livros e brinquedos educativos em escolas públicas de Caucaia (CE). Além da estrutura, as escolas também receberam contação de histórias.

A contação de história começou com a apresentação do baú, que estava cheio de magia e de objetos cênicos que enriquecem a história, como um coração que representa o amor, que sempre é lembrado em diversas histórias. Foram diversos objetos até chegar nos livros, onde foi apresentada a importância da leitura e esse foi o grande presente que as crianças receberam para propagar as histórias.

As estruturas entregues contam com acervo de 40 exemplares de livros infantis, 20 brinquedos e jogos educativos, 20 fantoches para contação de história e um kit de tapetes de EVA colorido em formato de quebra-cabeça, que acomodou o público e ambientou o espaço. O projeto contou também com intérpretes de Libras e monitores.

Pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Histórias no Baú” tem a produção da Walkmar Produções, apoio da Webka, com patrocínio da Mizu Cimentos e Polimix Concreto e realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.

Instituições que receberam as estruturas e oficinas:

E.M Tapeba Angaturama Lindalva Teixeira, EEIEF Raimundo Jeronimo de Sousa, EEIEF Luiza Moraes Correia Távora e EEIEF Augusto Cesar Silva Sales

Sobre Mizu Cimentos e Polimix Concreto: Ambas as empresas, referências nos setores de cimento e concreto no Brasil, fazem parte da Organização Polimix, que desde 1976, oferece produtos e serviços com excelência. Atuando inicialmente nas áreas de concreto, agregados e cimento, hoje também possui participações em empresas de argamassa, logística a granel, energia renovável, entre outras. Seus mais de 9.000 integrantes são parte de um processo produtivo responsável, comprometido e sustentável. A Organização Polimix atua sobre a crença no ser humano e em seu potencial de desenvolver-se, buscando crescimento contínuo, em harmonia com a comunidade e o meio ambiente.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts).