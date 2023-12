Há 36 anos, cidades do Ceará foram escolhidas para receber lixo atômico do país e população reagiu

Uma informação recebida, há 36 anos, pelos cearenses se espalhou rapidamente e logo gerou queixas e mobilizações. Em novembro de 1987, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão do governo federal que orienta e supervisiona o programa nuclear nacional, elegeu duas cidades do Ceará para receberem depósitos de lixo atômico: Jucás e Jaguaretama localizadas, respectivamente, no Centro Sul e no Vale do Jaguaribe.

Após uma série de iniciativas que incluiu manifestações nas ruas, discussões nos parlamentos, telefonemas e fax entre governo federal e gestores do Ceará, encontro entre industriais e até a aprovação de leis, a ideia foi barrada. Mas, enquanto perdurou, o país voltou os olhos para o interior do Estado, que experimentou dias tensos e agitados.

Na época, a edição do Diário do Nordeste do dia 13 de novembro de 1987 trouxe a manchete: “Ceará entra na rota do lixo atômico”. No contexto, os municípios constavam em uma lista composta por 22 áreas no território brasileiro eleitas para receberem rejeitos radioativos de baixo e médio níveis. Mas, naquele momento, essa ideia ainda era uma prospecção.

Em março daquele ano, o presidente José Sarney (que ocupou a presidência em 1985, quando a votação na saída da ditadura militar ainda foi indireta e Tancredo Neves ganhou, o vice assumiu o posto) havia enviado ao Congresso Nacional uma proposta de decreto sobre a escolha de locais para depósito intermediário seletivo de rejeitos radioativos no país, ou seja, áreas para receberem sobras de materiais que contêm substâncias radioativas e não podem ser reaproveitados.

Àquela altura, a proposta estava em tramitação. No caso da escolha das cidades do Ceará, bem como das outras áreas do Brasil, a decisão precisaria passar pelo Congresso Nacional. Até aquele momento, não estava claro sobre o motivo e os atributos técnicos que definiam as escolhas.

A matéria do Diário do Nordeste informa que, ao todo, das 22 áreas (que incluíam Jaguaretama e Jucás), sendo:

18 em terra;

3 no mar e

1 nas ilhas de Trindade e Martim Vaz (na costa do Espírito Santo).

As "áreas candidatas" escolhidas, diz a matéria, eram próximas às seguintes localidades:

São Fidélis (RJ);

Montes Claros, Governador Valadares e Vale do Jequitinhonha (MG);

Raso da Catarina, Alto Rio das Contas e Cícero Dantas (BA);

Cabaceiras e Floresta (PE);

Caraúbas e Santana dos Matos (RN);

Valença do Piauí e Itainópolis (PI); Serra do Cachimbo (PA) e

Serra dos Dois Irmãos, na fronteira da Bahia.

Na época, o então diretor de materiais da CNEN, Fernando Bianchini, disse que o órgão estava estudando o assunto desde 1978 e que o método de escolha e seleção das áreas para rejeitos radioativos de baixo e médio níveis era o recomendado pela Agência Internacional de Energia Atômica.

No caso, os rejeitos de baixo nível a serem recebidos, exemplifica a matéria, eram os “resultantes dos usos da aplicação de radioisótopos na medicina, indústria, agricultura e pesquisa. Alguns materiais gerados nos reatores de pesquisa e de potência estão nessa classificação”.

Já os de médio nível, continua o texto, “são aqueles gerados em centrais nucleares, como no tratamento da água de refrigeração do reator e dos filtros de purificação do ar”.

A funcionária pública, Maria Iara da Costa, que está com 84 anos, e foi entrevistada neste mês pela reportagem do Diário do Nordeste, relata que na época tinha 48 anos, e foi uma das pessoas que mobilizou a população contra a ideia. “Tivemos que estudar os riscos que corríamos”, acrescenta.

Natural de Jaguaretama e filha do “comerciante mais antigo da cidade”, ela, na época, era funcionária da Assembleia Legislativa, mas sempre atuou também como professora, devido à formação e identificação com a profissão.

Maria Iara da Costa Funcionária pública, natural de Jaguaretama “Sou professora e gosto muito de lidar com crianças. (Na época) eu procurei umas crianças e nós fizemos um trabalho ‘Luxo não podemos e lixo não queremos’. Essa frase foi minha. Mobilizamos a população. A população se uniu e eu, fazendo esse trabalho, fui livrando Jaguaretama, porque era um desaforo. Nós somos pobres, mas merecemos respeito. Era um verdadeiro absurdo do Governo Federal”.

Mobilizações em resposta à escolha

No dia seguinte à divulgação, na cidade de Jaguaretama, o clima era de revolta e indignação. Representantes políticos locais recebiam apoio de outros municípios do interior que rejeitavam a escolha. “Muitos telefonemas chegaram à Câmara dos Vereadores manifestando apreensão do povo pelo ‘retorno negativo que isso possa fazer’”, diz a matéria publicada no dia 14 de novembro de 1987.

Na época, Jurailson Bezerra, filho do prefeito Raimundo Lucas de Brito, e hoje chefe de Gabinete da Prefeitura, defendeu que Jaguaretama não tinha condições de receber lixo atômico, visto que não contava com área de terra isolada, não tem serras e pontes de altitude que segregassem os rejeitos nucleares da comunidade.

Uma comissão foi formada com representantes políticos, professores e estudantes estiveram no Diário do Nordeste após a veiculação da notícia. Um ato público foi pensado para repudiar a escolha. Naquele momento, Jaguaretama, com maior parte da população na zona rural, tinha como principal atividade econômica a pecuária leiteira e desenvolvia a agricultura de subsistência — arroz, feijão, mandioca e oiticica.

O anúncio também provocou reação na Câmara Municipal de Fortaleza e na Assembleia Legislativa e, embora as áreas anunciadas fossem Jucás e Jaguaretama, os vereadores defendiam uma frente de todos os municípios cearenses. Políticos solicitaram encontros com o então governador Tasso Jereissati.

Em outros estados como Minas Gerais e Pará, os governadores já haviam se manifestado contra a ideia de que áreas desses territórios passassem a receber o rejeito.

Entre prefeitos a mobilização também foi intensa. Nos dias que sucederam a notícia, reuniões e mais reuniões foram realizadas para buscar possíveis formas de reverter a escolha.

Comércio e setor industrial discutiram o assunto

Quatro dias após a informação inicial circular, representantes dos setores industrial e comercial do Estado também discutiram o assunto e os posicionamentos variavam entre absolutamente contrários e outros mais complacentes com a ideia.

Na época, um representante da Empresas Nucleares Brasileiras S/A (Nuclebrás) no Ceará - empresa estatal brasileira extinta em 1989 - disse que a escolha foi feita pelo CNEN e que a Nuclebrás não participou da decisão.

Além disso, a projeção feita era que das dezenas de locais tecnicamente viáveis para abrigar o lixo atômico, apenas dois ou três seriam utilizados. A fonte também indicou que o lixo que viria para as áreas escolhidas era o gerado nas usinas de Angra I, II e III, mas até aquela altura, apenas Angra I estava em funcionamento.

Projetos de lei para coibir depósitos

Enquanto o debate era feito Brasil afora, na Assembleia Legislativa do Ceará, deputados tentavam apresentar projetos para coibir depósito de lixo atômico nas cidades cearenses. No dia 19 de novembro, três projetos de lei foram apresentados na Casa Legislativa.

As proposições previam a proibição de construção e localização de depósitos de resíduos nucleares no Estado do Ceará e definiam ainda que nenhum projeto, plano e estudo, a quaisquer níveis (União, Estado, Municípios e Territórios), poderia ser implantado no Estado, sem prévia audiência do governador e plebiscito dos moradores das áreas escolhidas para implantação.

O porquê da escolha?

Em meio à repercussão da escolha, o prefeito de Jaguaretama na época, Raimundo Lucas de Brito, recebeu ligação telefônica do diretor de materiais da Comissão Nacional de Energia Nuclear, segundo registros do Diário do Nordeste.

Segundo o diretor da comissão, os critérios adotados para escolha das áreas foram feitos em cima de mapas e através de estudos geológicos observando distância de 200 quilômetros entre uma e outra área.

Na época, o representante da CNEN disse que mais explicações seriam dadas às autoridades e à população em geral através de telex. Disse que a escolha fazia parte dos estudos preliminares e essa era a primeira fase.

Na segunda, um estudo "in loco" com técnicos da comissão deveria ocorrer. Mas, a reação negativa continuava. Desde o anúncio, o prefeito recebeu mais de 50 telegramas de solidariedade emitidos por pessoas e entidades de todo o Estado.

Protesto nas ruas

No dia 21 de novembro, a praça central de Jaguaretama, chamada Benigno Bezerra, reuniu estudantes, agricultores, comerciantes, empresários, representantes da Igreja, entidades sociais, sindicatos, professores e políticos em uma manifestação contra a escolha do descarte de lixo atômico na cidade.

Conforme registrou o Diário do Nordeste, “cerca de 1.500 pessoas se postaram na espaçosa praça e quase todos traziam nas mãos o seu mais veemente protesto. No palanque, formado por dois caminhões, dezenas de políticos. Na plateia uma comunidade que se mostra atarantada com a notícia de ver sua pátria querida escolhida para guardar em sua área dejetos atômicos”.

O protesto contou inclusive com vereadores de outras cidades. Um deles de Fortaleza, que era autor de um projeto de lei proibindo a criação de depósito atômico na Capital e ele incentivava que todas as câmaras municipais agissem da mesma forma.

Em Jaguaretama, o município aprovou por unanimidade um dia antes, em reunião extraordinária, um projeto de lei proibindo a transformação da área do município em depósito de lixo radioativo. No dia seguinte, em meio ao protesto, o prefeito sancionou a lei em praça pública.

A manifestação teve grupo de violeiros, apresentação de crianças, cordel, discursos políticos e cartazes, um deles com os dizeres: “Luxo não podemos. Lixo não queremos”. O protesto durou até a madrugada.

Como ficou a questão?

Na realidade, essa ideia nunca ganhou forma e nenhuma das cidades recebeu esse tipo de construção. No cenário nacional, o projeto de lei que havia sido enviado pela presidência para o Congresso sobre a escolha de locais para depósito intermediário seletivo de rejeitos radioativos tramitou durante anos. Na Câmara Federal, passou por comissões, teve inúmeros relatores, foi modificado, recebeu emendas e depois teve um texto substitutivo proposto.

Em termos práticos, o texto original do PL feito pelo Governo Federal em 1987 não prosperou e 8 anos depois, em 1995 foi arquivado na Câmara.