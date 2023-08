Guia das Profissões: conheça a graduação em Economia e seus mercados de atuação

Profissionais responsáveis pela realização de estudos, análises financeiras, planejamento de orçamentos de negócios de todos os setores, os economistas são valiosos para empresas e organizações governamentais.

De acordo com o coordenador do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Fortaleza (Unifor), Allisson Martins, no mercado atual, os profissionais atuam em áreas como captação de negócios, análises gerais, tanto em empresas privadas quanto em setores de governo, em segmentos como agropecuária, indústria e serviços do mercado financeiro.

“Os economistas também têm essa formação para empreender, para formatar negócios, fazer novos empreendimentos e o que a gente observa é um forte crescimento do mercado de trabalho nesses últimos anos”, reflete Allisson.

Estudantes de ensino médio e demais interessados podem conhecer mais sobre este e outros cursos no Guia de Profissões da Unifor, que está disponível para download gratuito no portal da instituição.

Diferenciais no mercado

No curso de graduação em Ciências Econômicas da Unifor, um dos diferenciais é que os estudantes têm a oportunidade de realizar trilhas de formação, que permitem aos alunos ampliarem seus conhecimentos sobre áreas específicas, como finanças e negócios internacionais.

Na trilha de finanças, por exemplo, os alunos se aprofundam em temas como avaliação de empresas, instrumentos financeiros e derivativos, engenharia financeira e outros.

Já na de negócios internacionais, o foco é na viabilidade de negócios, marketing de empreendimentos de grande porte e logística internacional. “Todos esses assuntos estão englobados nessa trilha de negócios internacionais que os nossos alunos de economia são submetidos, com teoria e prática do mais alto nível, com os nossos professores que têm uma atuação tanto no mercado como também um forte conhecimento acadêmico”, explica o coordenador.

Para Assíria Dantas de Oliveira, economista e ex-aluna da graduação da Unifor, a trilha de finanças foi o caminho natural, pois já possuía o objetivo de aprimorar os conhecimentos no mercado financeiro, área na qual atua.

“Tem sido uma ótima experiência (no mercado de trabalho), pois consigo me enxergar como uma profissional melhor a cada dia que se passa, devido ao cenário do mercado financeiro ser uma área em constante evolução”, comenta.

Além disso, o curso também conta com um programa de dupla titulação internacional. Em parceria com uma instituição de ensino alemã, os alunos viajam para a Alemanha e cursam disciplinas no país europeu. Ao fim da graduação, recebem um diploma brasileiro e outro da universidade alemã válido em toda a Europa.

Guia de Profissões

O curso de Ciências Econômicas é um dos que os estudantes podem conhecer ao acessarem o Guia de Profissões da Unifor. O e-Book está disponível para quem busca informações sobre o mercado de trabalho de profissões variadas.

Ao baixar o material, os estudantes também participam do concurso cultural “A Unifor te guia para o sucesso”. Além de ter acesso ao Guia, os estudantes concorrem a um prêmio especial e a uma consultoria de orientação profissional.