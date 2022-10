Grupo Edson Queiroz realiza ações de saúde para fortalecer o Outubro Rosa e o Novembro Azul

Com o objetivo de gerar conscientização sobre o câncer de mama e o de próstata, o Grupo Edson Queiroz (GEQ) tem promovido ações de saúde no âmbito das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. As atividades seguem até o dia 29 de novembro em todas as empresas do grupo.

Desde o começo de outubro, são realizadas palestras e rodas de conversa. Entre as ações, também estão os avisos internos para colaboradores, que possuem participação direta na campanha junto aos gestores.

Para o Novembro Azul, que começa nesta terça-feira (1º), o GEQ promoverá uma palestra com orientações e cuidados contra o câncer de próstata. Durante todo o mês, informativos para conscientizar funcionários serão fixadas nos principais pontos de trabalho.

No dia 29 de novembro, a mesa redonda "Saúde do Homem" encerra a campanha, com um bate-papo entre um médico e um atleta coach. O momento, assim como todas ações, será gravado e disponibilizado na Academia GEQ, para que as filiais possam exibir em turno, em auditórios ou salas de treinamento.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa, que se encerra nesta segunda-feira (31), foi de ampla divulgação de informativos nas dependências do GEQ, além de eventos como rodas de conversa e palestras.

No dia 4 de outubro, ocorreu a palestra “Outubro Rosa: prevenção, proteção e combate ao câncer de mama, útero e ovários”, comandada pelo Dr. Carlos Alberto Pecci Ferreira, radiologista e mamografista.

Já no último dia 25 de outubro, ocorreu a roda de conversa com o tema “Câncer de mama, autocuidado e bem-estar emocional”.

Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente cerca de 10 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.

Áreas de atuação e marcas: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; Comunicação, com o Sistema Verdes Mares; Agronegócio, com as fazendas da Esperança Agro; e Incorporação imobiliária, com a Quepar Incorporações.

