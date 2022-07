Gripes, Covid e arboviroses: atendimentos de crianças no Hospital Albert Sabin cresce 23% em 2022

Mais crianças precisam de atendimento médico por gripes, Covid e arboviroses na primeira metade de 2022. E essa realidade fez crescer em 23% os atendimentos no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). Entre janeiro e junho deste ano, 121.774 pacientes foram atendidos na emergência e no ambulatório juntos - em 2021, foram 98.957 atendimentos.

Os registros estão disponíveis na plataforma IntegraSUS da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). As informações mostram que os atendimentos de emergência chegaram a 53.802 no primeiro semestre deste ano, enquanto foram 44.478 no igual período do ano passado - aumento de 21%.

Já a assistência ambulatorial, que realiza cirurgias pediátricas, recebeu 67.972 pacientes, entre janeiro e junho de 2021, e 54.479 nos primeiros 6 meses de 2021 - acréscimo de 24.7%. Isso significa que houve um acréscimo de mais de 13 mil atendimentos em relação ao ano passado.

O aumento da busca por emergência acontece no contexto em que as crianças saem do isolamento social, imposto com maior rigor por dois anos, com baixa cobertura vacinal contra a influenza, entre outras doenças. A volta às aulas, por exemplo, foi mais desprotegida.

Além disso, mais chuvas foram registradas esse ano no Estado, avançando inclusive o período esperado, e isso contribui para mais casos de infecções, como contextualiza Liduína Jalles, coordenadora do Centro de Emergência Pediátrica do Hias.

“Esse ano a gente teve uma sazonalidade muito intensa das doenças respiratórias tipo bronquiolite aguda, influenza e isso trouxe um aumento muito grande no número de atendimento”, completa a médica.

Legenda: Maio teve maior procura por atendimentos médicos no Hias Foto: Fabiane de Paula

Entre os casos de gripes, por exemplo, o vírus sincicial respiratório foi uma das causas mais relevantes de adoecimentos. “O maior número de procura são casos em que a criança está com febre, cansaço (respiratório) e nesse primeiro semestre a gente teve um aumento muito grande”, detalha.

Maio foi o mês com maior demanda por atendimento no Hias: foram 24.693 atendimentos, sendo 11.050 emergenciais e 13.643 ambulatoriais. Na emergência, as principais causas são as viroses, Covid e, nos últimos dois meses, casos de dengue e chikungunya.

Liduína Jalles Coordenadora do Centro de Emergência Pediátrica do Hias Tivemos um pico (de coronavírus) em fevereiro, de março a maio foram doenças sazonais - que são próprias do período chuvoso - e agora em junho e julho tivemos aumento na positividade por Covid

Nesse contexto de maior adoecimento, muitas famílias buscam diretamente o Hias mesmo sem os pacientes no perfil de atendimento da unidade, que atende casos mais graves, e isso pode gerar superlotação.

"Nossa prioridade é o paciente que precisa de um atendimento complexo, mas nós temos a porta aberta e a gente classifica os pacientes quando chegam na emergência para organizar", completa.

Como evitar adoecimento de crianças

A vacinação é a principal ferramenta para evitar o adoecimento por gripes e Covid, por exemplo. Os pequenos de 3 e 4 anos, inclusive, passam a ser compreendidos pela campanha de imunização contra o coronavírus.

“Sempre que a criança se enquadra num programa de vacinação, é muito importante fazer isso, porque é o método de prevenção ideal”, frisa.

A flexibilização das medidas sanitárias contra a Covid, com a desobrigação do uso de máscaras e a redução da testagem, também contribui para o aumento de casos. Por isso, é determinante manter a vigilância na família.

“Qualquer pessoa com sintomas gripais deve fazer uso das máscaras para reduzir o contágio dentro de casa e as crianças gripadas não devem frequentar os colégios”, recomenda Liduína Jalles.

Manter alimentação adequada e uma boa hidratação são outros fatores para proteger as crianças de doenças comuns no período, como acrescenta a especialista.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE