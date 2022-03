Granjeiro registra chuva de mais de 100 milímetros; veja previsão para o fim de semana no Ceará

O Ceará registrou chuva em pelo menos 49 municípios no período de 24 horas, segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgado às 7h50, desta sexta-feira (4).

O município com maior registro foi Granjeiro, com 107 milímetros. Maiores precipitações também foram contabilizadas na região do Cariri, com destaque para o município de Várzea Alegre, com 106 mm. Logo após, vem Lavras da Mangabeira (91 mm), Cedro (71 mm), Aurora (70 mm) e Ipaumirim (60 mm).

A previsão da Funceme para esta sexta-feira (4) é de mais chuvas no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, com céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

Já as chuvas no litoral de Fortaleza e no sul do Estado tendem a ocorrer no período da manhã, e no período da tarde e da noite nas demais áreas.

Principais acumulados Granjeiro: 107 mm

Várzea Alegre: 106 mm

Lavras da Mangabeira: 91 mm

Cedro: 71 mm

Aurora: 70 mm

Ipaumirim: 60 mm

Farias Brito: 54 mm

Ararendá: 54 mm

Cariús: 53 mm

Pacujá: 43 mm

Previsão para o fim de semana

Para este sábado (5) e domingo (6), o céu irá variar de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, segundo a Funceme. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva.