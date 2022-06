Governo e Prefeitura abrem mais locais para testes gratuitos de Covid-19; saiba onde

Em meio à alta de diagnósticos positivos para a Covid-19 no Ceará nas últimas semanas, o Governo vai abrir na próxima segunda-feira (27) mais três centros de testagem gratuita. No mesmo dia, também haverá expansão da rede de testagem da Prefeitura de Fortaleza, que vai disponibilizar testes em seis centros para livre demanda de assintomáticos.

Os novos pontos de testagem do Governo do Estado vão estar em Fortaleza, Maracanaú e Juazeiro do Norte.

Com o reforço, promovido numa parceria entre a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e o Serviço Social da Indústria (Sesi-Ceará), o Estado passa a contar com cinco centros de testagem gratuita. "Esses centros irão testar gratuitamente as pessoas com sintomas da Covid-19", ressalta a secretária executiva de Vigilância e Regulação em Saúde, Sarah Mendes.

Confira os endereços dos novos postos:

Sesi Parangaba (Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba, Fortaleza);

Sesi Maracanaú (Avenida do Contorno, 1103 – Distrito Industrial I);

Sesi Juazeiro do Norte (Rua José Marrocos, 2265 – Pirajá).

Na Capital, além desses locais, pacientes com sintomas da infecção podem recorrer ao Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira, entre 8h e 16 horas, para se submeter ao teste. E viajantes que desembarcam na Cidade são testados no aeroporto.

Neste ano, de janeiro a abril, durante a terceira onda da pandemia, os centros de testagem criados em parceria com a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) realizaram quase 28 mil testes de detecção da Covid-19.

Agendamentos

Os testes para a detecção da Covid-19 nos postos do Governo devem ser agendados. Pessoas com sintomas da doença devem efetuar cadastro na plataforma Saúde Digital, clicar na opção "Testagem CT Rede Sesi/Sesc/Senac" e escolher o melhor dia e horário para se submeter ao teste.

Os agendamentos são liberados às quartas e sextas-feiras para os dias subsequentes.

Rede municipal

Também a partir de segunda, a Prefeitura de Fortaleza vai disponibilizar seis centros de testagem gratuita para livre demanda. Os serviços serão ofertados em postos de saúde a pessoas que não apresentarem sintomas gripais, incluindo as que tiveram contato com pessoas infectadas pela Covid-19.

O objetivo do Executivo municipal com a estrutura é atender até 240 assintomáticos por dia, entre 8h e 12 horas e das 13h às 17 horas. Às sextas, o horário é de 8h e 12h. Os exames ofertados serão do tipo "antígeno", em que os resultados são obtidos em poucos minutos.

Já os pacientes sintomáticos podem continuar a buscar a testagem gratuita em qualquer um dos 116 postos de saúde da Capital.

Veja os locais de atendimento a assintomáticos:

Unidade de Atenção Primária à Saúde Carlos Ribeiro (R. Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga);

Unidade de Atenção Primária à Saúde Aída Santos e Silva (Av. Trajano de Medeiros, 813 – Vicente Pinzon);

Unidade de Atenção Primária à Saúde Anastácio Magalhães (R. Delmiro de Farias, 1670 – Rodolfo Teófilo);

Unidade de Atenção Primária à Saúde Dom Aloisio Lorscheider (R. Betel, 1895 – Itaperi);

Unidade de Atenção Primária à Saúde José Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim);

Unidade de Atenção Primária à Saúde Melo Jaborandi (Rua 315, 80 – Conj. São Cristóvão).

