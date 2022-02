Governo do Ceará inaugura sede de escola de ensino médio em Fortaleza com capacidade para 540 alunos

O Governo do Ceará inaugurou, na manhã desta sexta-feira (18), a nova sede da Escola de Ensino Médio (EEM) Deputado Manoel Rodrigues, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. A escola tem capacidade para atender até 540 alunos em cada turno. A estrutura é constituída de três pavimentos, com 12 salas de aula, auditório, biblioteca, laboratórios de Informática, Física, Química, Biologia e de Matemática, além de ginásio poliesportivo.

O governador Camilo Santana (PT), o prefeito José Sarto (PDT), a vice-governadora Izolda Cela, a secretária da Educação Eliana Estrela, vereadores e outros representantes políticos participaram do evento.

Legenda: Escola possui laboratórios de Informática, Física, Química, Biologia e de Matemática

Durante a inauguração, o governador Camilo Santana afirmou que essa é uma das EEM de uma série de escolas que serão inauguradas até o fim de seu mandato neste ano.

Camilo Santana Governador do Ceará A educação liberta as pessoas. É dever do estado dar oportunidade às pessoas. Estamos construindo o futuro do Ceará dando oportunidade dos nossos jovens estudarem em escolas de qualidade".

Legenda: A estrutura da escola possui três pavimentos, com 12 salas de aula Foto: Felipe Azevedo

Aumento do piso dos professores

O prefeito José Sarto também comentou sobre a ampliação do número de escolas no Ceará e sobre a importância do aumento do piso salarial dos professores municipais e estaduais, que, neste mês, sofreu um reajuste de 22,24%, em complemento dos 11% anteriormente concedidos. Somados os percentuais, chega-se aos 33,24% conforme a lei nacional.

De acordo com o projeto aprovado na Câmara, o reajuste será pago a partir de março de 2022, com retroativo a 1° de janeiro de 2022. O impacto previsto nas contas públicas é de R$ 421 milhões.

