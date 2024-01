Gato com problemas nos rins desaparece no Benfica; dona faz apelo devido a medicamento

Um gato persa de três anos de idade desapareceu no bairro Benfica, em Fortaleza, no último dia 18 de janeiro. Nauê foi visto pela última vez nas proximidades da Rua Silva Jardim, próximo ao colégio Farias Brito central.

Veja também

Ele tem problema nos rins, típico da raça, e por isso toma probióticos diariamente para continuar vivo. Além disso, a ração precisa ser especial.

"Já perdemos alguns gatinhos persas por causa desse problema, inclusive um irmão dele", conta a dona, a estilista Camile Cavalcante, 38. Segundo ela, Nauê pertence a uma longa linhagem de gatos persas criados pela família. Por não ser castrado, costuma fugir bastante de casa.

No dia em que desapareceu, porém, a residência de Camile havia sido invadida durante a madrugada e, diante do nervosismo, ela não percebeu a ausência do gato pela manhã. "Quando a gente acordou depois da invasão, todas as portas estavam abertas", conta.

"Logo, ou levaram ele pra vender ou alguém pegou - porque ele saiu, tendo em vista estar tudo aberto. Quem pegou tá com ele preso pra ele não sair ou vendeu", suspeita a dona, que fez publicação nas redes sociais e espalhou cartazes por diversos lugares da cidade em busca do animal, evidenciando a boa gratificação.

Busca intensa

Camile também afirma ter falado com vizinhos, checado imagens de câmeras de segurança, mas ainda não obteve nenhuma informação precisa sobre o paradeiro de Nauê.

O gato possui alguns círculos na lateral do corpo, ou seja, fáceis de identificar. "Nas filmagens, a gente só vê o ladrão saindo de casa com a minha bicicleta que tem cestinha".

Legenda: No dia em que Nauê desapareceu, a residência de Camile havia sido invadida e, diante do nervosismo, ela não percebeu a ausência do gato Foto: Arquivo pessoal

Há um detalhe, contudo: dias depois de colar cartazes nas ruas e estabelecimentos, conhecidos disseram ter visto um gato muito parecido sendo vacinado no bairro Montese em um posto de saúde. O animal estava sem guia e sem caixa.

"Eram aquelas vacinações da Prefeitura. Falei com médicos, assistente social e o segurança do posto, mas ninguém soube dizer nada porque não tinham o contato das pessoas que vacinaram".

Legenda: Dona fez montagem para evidenciar os círculos na lateral do corpo do animal, otimizando a identificação dele Foto: Arquivo pessoal

A tutora abriu um Boletim de Ocorrência devido ao arrombamento na casa, mas, naquele momento, ainda não havia incluído o desaparecimento do animal. O próximo passo será atualizar o documento.

Até lá, luta para recuperar o companheiro inseparável. "Nauê é extremamente apegado a mim. Pra você ter ideia, quando eu adoeço ele adoece junto, literalmente".

Serviço

Buscas pelo gato Nauê, de Camile Cavalcante

Telefone para contato:. (85) 98201-1565