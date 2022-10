GALERIA: Confira fotos antigas das eleições no Ceará

Em meio a fotos antigas, uma volta no tempo: os cearenses iam às urnas com voto de papel num processo longo de apuração feito no Ginásio Paulo Sarasate há 40 anos – primeira cobertura eleitoral realizada pelo Diário do Nordeste. Em Fortaleza, o movimento de carros, eleitores e mesários, retratado em jornais impressos, mostram o cotidiano e o estilo da época.

As eleições aconteceram num turno único, realizado no dia 15 de novembro de 1982, com filas nos colégios eleitorais do Ceará para as escolhas de governador, senador, deputados federal e estadual, além de prefeito e vereador.

Naquele ano, os eleitores puderam escolher alguém para o cargo de governo estadual pela primeira vez desde 1965. Já o voto para a presidência ainda não era possível. Em Fortaleza, o pleito foi marcado por uma alta abstenção dos eleitores.

As fotografias e reportagens da época foram resgatadas pelo Núcleo de Pesquisa do Diário do Nordeste e mostram a dificuldade para a apuração dos votos, que acontecia manualmente num trabalho exaustivo.

Além disso, resgatam o movimento nas ruas, nos locais de votação e o estilo da década de 1980. Daquele domingo de eleições para este, quais mudanças você acompanhou?

Legenda: Movimentação de pessoas em local de votação no Mucuripe (15/11/1982) Foto: Leo/DN

Legenda: Processo de votação acontecia sem equipamentos ou documentos eletrônicos (15/11/1982) Foto: Leo/DN

Legenda: Candidato a senador Virgílio Távora com sua esposa Luiza Távora (15/11/1982) Foto: Eduardo Queiroz

Legenda: Cabines de votação eram feitas de papelão (15/11/1982) Foto: Leo/DN

Legenda: As votações eram feitas em cédulas (15/11/1982) Foto: Leo/DN

Legenda: Processo de apuração de votos no Sesc (15/11/1982) Foto: Solon

Legenda: Organização das cédulas de papel preenchidas no Sesc (15/11/1982) Foto: Solon/DN

Legenda: Apuração de votos no Ginásio do SUMOV (16/11/1982) Foto: Leo/DN

Legenda: Entrega de material da eleição no Ginásio Paulo Sarasate (15/11/1982) Foto: Marcos Campos

Legenda: Ginásio foi utilizado para logística de apuração dos votos (15/11/1982) Foto: Marcos Campos

Legenda: Apuração dos votos acontecia num processo exaustivo Foto: Marcos Campos

Como foi aquela eleição?

O Diário do Nordeste noticiou uma abstenção de votos superior às previsões dos partidos políticos em Fortaleza. Os dados iniciais mostraram que dos 634.266 eleitores aptos, apenas 465.792 compareceram às urnas da Capital. Total de 26,5%.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) executou a Operação Eleições entre os dias 12 e 16 de novembro. Foram mobilizados 360 patrulheiros, 70 viaturas, sete motocicletas e dez radares, entre outros equipamentos.

Os agentes atuaram, principalmente, nas BRs 116 e 222 onde havia maior movimentação.

Foto: Arquivo DN

A Cidade da Criança, um dos pontos de votação da época, teve fila com mais de 100 pessoas até às 15h esperando pela distribuição de senhas para a votação. Parte do grupo havia chegado às 10h.

O processo foi interrompido uma vez devido à denúncia da existência de cédulas de votação previamente preenchidas, como contaram pessoas que aguardavam para entrar no local. O TRE não constatou a irregularidade.

O Tribunal apontou que o mau funcionamento aconteceu porque quatro pessoas da equipe faltaram e apenas 3 funcionários deram seguimento à votação. Eleitores tentaram furar a fila e gritavam por causa da demora.

Após encerrar a votação, urnas foram encaminhadas para o Ginásio Paulo Sarasate. Os blocos eram posicionados no chão e eram organizados pela equipe responsável pela contagem dos votos.

Um presidente de mesa na época, Ribamar Teixeira, contou à reportagem que o processo era muito exaustivo.

"Desde 1968 que venho participando. É um trabalho cansativo, a gente não ganha nem um copo de água. Espero não participar de mais nenhuma. E se eu for convocado, falto", frisou.

