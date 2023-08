Frio extremo e sem GPS: 1º pouso brasileiro na Antártida foi há 40 anos com piloto radicado no Ceará

Após meses de treinamento em território chileno, o primeiro pouso de uma aeronave brasileira na Antártida ocorreu em 23 de agosto de 1983, há 40 anos. O comandante da operação foi o então major aviador Sabino Freire de Lima Filho, baiano que se considera também cearense há mais de 50 anos. Na caderneta de voos, ele já acumula mais de 100 pousos naquele continente.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o hoje brigadeiro do ar detalhou como foi parar na missão, as dificuldades para enfrentar o frio extremo – capaz de congelar até os canais lacrimais – e as belezas escondidas no local mais inóspito do planeta.

Legenda: Imagem da tripulação completa, um dos poucos registros que Sabino guarda Foto: Arquivo pessoal

Integrante da Força Aérea Brasileira (FAB) desde 1968, ele chegou ao Ceará para um curso de pilotagem de caças em 1971. Durante o treinamento, conheceu a esposa cearense e, por isso, mantém laços com o Estado há 52 anos.

Sabino possuía mais de 1.000 horas de voo quando foi escalado para participar da missão, responsabilidade da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). O Brasil aderiu ao Tratado Antártico em 1975, mas só criou condições de chegar ao continente oito anos depois.

Sabino Filho Brigadeiro na Força Aérea Brasileira Não é um projeto militar, mas eminentemente científico. A Antártida é um celeiro de informações, seja da biologia, geologia ou meteorologia.

Por meio desse acordo, o país passou a integrar um quadro de mais de 50 nações para o desenvolvimento de pesquisas científicas naquele território, sob o princípio da cooperação internacional. Em 1982, foi criado oficialmente o Programa Antártico Brasileiro (Proantar).

No fim daquele ano, em 28 de dezembro de 1982, o navio Barão de Teffé partiu do Rio de Janeiro para a primeira expedição oficial do Brasil à Antártida, chegando lá no dia 5 de janeiro de 1983. Sete meses depois, o primeiro avião Hércules C-130, da FAB, pilotado pelo major Sabino Freire, pousou no gelo.

Sabino Filho Brigadeiro na Força Aérea Brasileira A operação exige, além do aspecto psicomotor, que você tenha muita disciplina. A claridade é muito intensa, você tem que voar muito bem com seu copiloto. Muitas decisões têm que ser tomadas na hora, porque você não tem a certa noção da distância e da altura, a pista é muito curta. Hoje é de 1.300 metros, mas quando fomos, tinha 740m.

Além de Sabino, a tripulação – que voou sem GPS, mas com a precisão de um doppler – era composta por outros cinco homens:

Capitão Aviador Márcio de Almeida Rosa;

Capitão Aviador Antônio Lemos Cirino;

Sargento Aureliano de Araújo Barcelar;

Sargento José Nei Candido e

Sargento Nildo Pereira Verdan.

Aquele foi o primeiro pouso oficial, mas Sabino pisou no chão gelado antes. É que, para se preparar, ele passou uma temporada na Argentina e no Chile recebendo um curso de sobrevivência no gelo.

Legenda: Punta Arenas, no Chile, onde Sabino e a equipe prepararam o avião e as roupas da ida à Antártica Foto: Arquivo pessoal

14 milhões de km² é o tamanho da Antártida, que representa quase 10% da área, 90% do gelo e 70% da água doce do planeta. O Brasil é o 7º país mais próximo desse continente, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Desde 1983, o Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT), apelidado de “Esquadrão Gordo”, é responsável pelas operações e ressuprimento aéreo da Estação Antártica Brasileira, reunindo os únicos tripulantes treinados para esse tipo de missão.

Chegada à terra de gelo

As preocupações envolvidas numa expedição ao continente gelado não são só anteriores, mas seguem por toda a viagem. Atentar aos suprimentos, equipamentos e ao próprio corpo é precaução, literalmente, vital, como relembra Sabino.

“Você tem que evitar, de todo modo, (passar) muito tempo lá. Passamos no máximo 4 horas, porque o avião todo desligado começa a esfriar e muitos equipamentos começam a congelar. O combustível também, mas colocamos um aditivo que é anticongelante”, explica.

Sabino Filho Brigadeiro na Força Aérea Brasileira Não tem como explicar, é muito frio, muito vento. Mesmo com roupa reforçada, não tem jeito. Tem que usar óculos de moto ou paraquedismo para evitar o congelamento do duto lacrimal. A hora que você começa a deixar de sentir frio, você tem que tomar uma providência porque já é um sinal de alerta.

A beleza intocada do ambiente, porém, compensa a viagem. Mesmo com mais de 100 pousos no continente e 6 idas à Antártida como comandante do avião, o brigadeiro define o lugar como “indescritível”.

“É muito diferente, um azul muito diferente, uma claridade, um silêncio. É muito gostoso ver tudo ainda preservado. Um dia, saí de helicóptero e vi leões marinhos, focas. A Antártida é fantástica. Você fica parado admirando a beleza”, destaca.

Durante um voo, Sabino chegou a cruzar “um iceberg do tamanho de um campo de futebol”, sendo capaz de enxergar inclusive a parte da estrutura submersa na água cristalina. “Hoje em dia, já tem empresas de turismo fazendo essas viagens e é um encantamento”, diz.

1º pinguim do Brasil

Foto: Arquivo pessoal

Pelo feito, Sabino recebeu a alcunha de “primeiro pinguim do Brasil”. O animal é símbolo dos pilotos antárticos e ilustra um broche que eles levam no fardamento. No entanto, o título não o envaidece: pelo contrário, faz questão de marcar a presença dos companheiros de voo naquele dia.

“Eu não pousei sozinho. Se a gente tivesse uma pane, tinha uma equipe acompanhando. Por trás, tem um complexo muito grande”, enfatiza o “pinguim” – que, ao contrário do animal, chegou a congelar com o frio extremo.

Sabino Filho Brigadeiro na Força Aérea Brasileira É proibido sair de uma instalação a outra sozinho, porque você pode congelar. Isso aconteceu comigo. Jantei e disse: ‘vou embora’. No meio do caminho, congelei. Você realmente endurece. Menos 40ºC, com vento de 60 nós, é algo muito hostil. Qualquer lugar do mundo tem gente vivendo, menos na Antártida. É muito inóspita.

O traje para impedir a hipotermia – “uma jardineira com um blusão por cima” – foi feito pela própria equipe, após ida a uma fábrica de roupas de frigorífico. “Foi um jeitinho brasileiro”, brinca Sabino.

No próximo dia 5 de novembro, o “cearense de tudo”, como se define, participará de um evento comemorativo no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o RioGaleão, ocasião em que deve reencontrar os colegas de missão.

“Terei o maior prazer de ir para rever meus outros tripulantes. Os aviadores convivem muito tempo juntos. Você acaba interagindo pessoalmente”, frisa, relembrando ainda a partida de Márcio de Almeida Rosa, único da equipe que já partiu.