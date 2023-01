Fortaleza vai investir R$ 30 milhões na Educação de Jovens e Adultos

A capital cearense terá grande investimento na educação de jovens e adultos (EJA). O prefeito de Fortaleza anunciou, nesta segunda-feira (23), em transmissão nas redes sociais, R$ 30 milhões para o programa Nova EJA Fortaleza.

Além disso, a gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), irá distribuir 10 mil tablets para os alunos da modalidade, concederá 10 mil bolsas para auxílio financeiro e firmará parcerias para ofertar um currículo inovador e voltado para as necessidades formativas e de mercado dos estudantes.

Conforme o Município, ainda neste ano letivo, os alunos da EJA vão contar com novo currículo, "mais atrativo e voltado para a construção de um projeto de vida".

Formação digital

O currículo do programa Nova EJA Fortaleza inclui atividades presenciais e virtuais com formações nas temáticas de inclusão e economia digital e linguagens de programação, em parceria com a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) e o programa Juventude Digital.

Os alunos ainda podem contar com formação na área do empreendedorismo, sustentabilidade e renda, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza (SDE).

Além disso, a Nova EJA ofertará um novo ciclo formativo aos professores da modalidade, buscando uma formação permanente e pensada em uma EJA com foco na inovação.

Conforme o prefeito, a meta da rede municipal é ampliar o atendimento da modalidade para 10 mil matrículas. A Educação de Jovens e Adultos possibilita que pessoas com mais de 15 anos que não concluíram o Ensino Fundamental possam continuar os estudos.

Os matriculados na modalidade também têm alimentação garantida, materiais e livros didáticos específicos, professores lotados para atuar no período da noite e fardamento.

Regularização de idade-série

Segundo a Prefeitura, durante o ano letivo de 2022, a rede municipal registrou 5.539 alunos matriculados na EJA. Em 2021, eram 9.472 estudantes. E em 2020, 11.093.

Conforme o Diário do Nordeste mostrou, em setembro de 2022, pelo menos 19 turmas de EJA deixaram de ser ofertadas em Fortaleza entre 2021 e 2022. As informações sobre redução de turmas foram apuradas junto a professores da rede municipal, com o apoio do Fórum de EJA no Ceará.