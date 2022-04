Fortaleza terá evento para lançamentos de foguetes destinado a estudantes; veja como se inscrever

Estão abertas até o dia 28 de abril as inscrições para a 3ª Jornada Cearense de Foguetes (JCF), organizada pela Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará (UFC). O evento ocorrerá no dia 14 de maio, na Base Aérea de Fortaleza, e tem como atração principal o lançamento de foguetes de garrafa PET.

De acordo com a UFC, poderão participar cerca de 100 equipes formadas por até 3 alunos e 1 professor. Os estudantes devem estar matriculados entre o 6º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio. As inscrições precisam ser feitas pelo representante da escola, por meio de formulário eletrônico.

A taxa de inscrição é de R$ 75 por equipe, e o pagamento deve ser efetuado via PIX ao 14º Grupo Escoteiro do Ar Brigadeiro Eduardo Gomes, parceiro na organização do evento. Mais detalhes sobre o processo de inscrição estão no regulamento da JCF.

Equipes de escolas de ensino médio que obtiverem alcance acima de 100 metros nos lançamentos estarão classificadas para a Jornada de Foguetes em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Somente uma equipe por escola, a que obtiver maior alcance, será classificada.

A UFC reforça que a JCF é um evento de divulgação científica, com ênfase na disseminação da astronáutica. Além do lançamento dos foguetes, também serão realizadas palestras sobre carreiras no setor aeroespacial, com ênfase na participação feminina no setor.

"É um importante meio de estímulo à Astronáutica, área que estuda as técnicas para se chegar ao espaço. É onde os alunos têm o primeiro contato com ciências aeroespaciais, construindo foguetes de material reciclável. Uma oportunidade de os jovens conhecerem a área e, quem sabe, seguir carreira", destaca Ednardo Rodrigues, professor de astronomia e colaborador da Seara da Ciência da UFC.