Fortaleza terá 20 praças reformadas até dezembro, anuncia prefeito José Sarto

Até dezembro deste ano, 20 praças de Fortaleza receberão intervenções de recuperação e implantação de novos equipamentos, segundo anunciou o prefeito José Sarto nesta terça-feira (27). A iniciativa faz parte de um pacote de investimentos para reforma de praças públicas, com investimento de R$ 53,2 milhões, a serem utilizados até 2024.

O lançamento da iniciativa foi feito durante a visita do prefeito às obras de reforma da Praça da Esperança, no bairro José Walter, contemplada no primeiro lote do pacote.

“Além da recuperação dos equipamentos já existentes nas praças, nós vamos implementar quadras esportivas, pistas de skate, quadras de areia, futmesa e rampas de acessibilidade”, destacou o prefeito.

Segundo Sarto, os recursos do pacote de requalificação são advindos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), administrado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Além da Praça da Esperança, já tiveram suas intervenções iniciadas: Praça das Mangueiras, no Jangurussu; Polo de Lazer do Jacarecanga; Praça do Canal, no bairro João XXIII; duas praças (1 e 4) do Residencial Miguel Arraes, na Granja Lisboa; Praça do Residencial Cidade Jardim 1, no José Walter; Praça Dom Hélder Câmara (Antiga 31 de Março), na Praia do Futuro; e duas praças entre as alamedas das Angélicas, das Açucenas e das Begônias, na Cidade 2000.

Demanda da população

Outros dois pontos serão ainda transformados em praças públicas para utilização dos moradores: o Calçadão da Lagoa Redonda, na Rua Professor José Arthur de Carvalho, e um largo no bairro Guararapes, entre as ruas Olavo Lima Silva e Paulo Roberto Pinheiro.

A seleção das praças partiu de solicitações da população que chegaram pelas 12 Regionais de Fortaleza. Um segundo lote está em fase de planejamento, com a elaboração de projetos e orçamentos para execução das melhorias em outras praças da cidade.

