Fortaleza tem serviços gratuitos para atendimento de saúde mental; veja locais

Depressão, crises de pânico, síndrome de burnout, dentre outros. Problemas relacionados à saúde mental têm sido cada vez mais recorrentes, mas também aumentam os serviços disponíveis para quem busca tratamento. Em Fortaleza, há diversas iniciativas de atendimento, seja de psicoterapia ou psiquiatria, ou ainda de acolhimento, e podem ser agendadas ou mesmo buscadas durante uma crise emergencial.

Os problemas de saúde mental são uma questão de saúde pública e há tratamento adequado. Ansiedade, depressão, transtorno alimentar, uso abusivo e álcool, por exemplo, podem estar ligados a algum transtorno presente na lista da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Por isso, é preciso consultar ajuda profissional para a identificação.

A temática ganha notoriedade na campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, mas tem relevância independente do período do ano. Por isso, o Diário do Nordeste realizou uma consulta dos espaços em Fortaleza onde há assistência de saúde mental.

Em Fortaleza, as iniciativas estão presentes em unidades públicas, grupos universitários e coletivos independentes, que buscam dar amparo, cuidar de transtornos mentais e proporcionar bem-estar para a população.

São unidades com psicólogos, psiquiatras e estudantes aptos a atender pacientes, além de acolher questões familiares, de sexualidade, raciais, transtornos alimentares, dentre outros. Confira a lista:

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) DE FORTALEZA

A Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS) distribui os serviços de saúde mental em 24 equipamentos, sendo 16 Centros de Atenção Psicossocial (seis gerais, três infantis e sete álcool e outras drogas). Além disso, há cinco unidades de acolhimento para dependentes químicos e três residências terapêuticas onde são atendidos pacientes encaminhados.

Já o serviço dos CAPS é chamado “porta aberta”, ou seja, a população pode buscar uma unidade diretamente ou ser encaminhada. Nos CAPS é feita uma avaliação inicial e, de acordo com a necessidade, o usuário é destinado aos serviços.

Na rede pública municipal também há apoio à internação de urgência e estabilização na Santa Casa de Misericórdia com 12 leitos para desintoxicação, e na Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza (Sopai), com 25 leitos infanto-juvenis.

Clique aqui para conferir o endereço dos CAPS.

CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA - Universidade Federal do Ceará (UFC)

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza plantão psicológico emergencial feito por integrantes do Laboratório de Estudos em Psicoterapia, Fenomenologia e Sociedade (LAPFES) da UFC.

Podem ser atendidos crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos. Os menores de idade devem ser acompanhados por um responsável. Os atendimentos são feitos às terças-feiras, com distribuição de senhas pela manhã e à tarde.

Atendimento (às terças-feiras)

Manhã: distribuição de senha às 7h30min, com atendimento das 8h às 12h.

Tarde: distribuição de senhas às 12h30min, com atendimento 13h às 17h.

Endereço: Rua Waldery Uchôa, 3A, Benfica.

GRUPO DE ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO LGBTQIA+ - UFC

Grupo de Acolhimento Psicológico LGBTQIA+, realizado pelo Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Psicologia da UFC, acontece às quintas-feiras, às 17h30, na Clínica Escola de Psicologia.

Esse é um grupo aberto para o público maior de idade, onde perpassa questões de sexualidade e raça. Para participar, é preciso preencher um formulário liberado semanalmente na rede social do projeto: @psicologiapet.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (Uece)

Existem dois tipos de assistência à saúde mental na Universidade Estadual do Ceará (Uece), oferecidas pelo Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), do curso de Psicologia.

Plantão Psicológico: ofertado em todo o período letivo, trata-se de um atendimento emergencial e pontual em até 2 sessões. Para ter acesso, basta entrar em contato pelo telefone 85 3101-9981 e agendar o atendimento.

Acompanhamento Psicológico: as inscrições são oferecidas anualmente, no começo de cada ano, para que haja um acompanhamento completo durante o ano letivo ou até a alta do paciente.

Legenda: Espaços terapêuticos proporcionam bem-estar mental Foto: Shutterstock

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (Unifor)

Na Universidade de Fortaleza (Unifor) são oferecidos, pelo menos, 3 serviços diferentes de assistência à saúde mental. Os atendimentos acontecem no Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), localizado na Rua Maramaldo Campelo, 50 - bairro Edson Queiroz (ao lado do Fórum Clóvis Beviláqua)

Plantão psicológico: atendimento gratuito, por ordem de chegada, limitado ao número de senhas disponíveis.

Terça-feira: 14h às 16h (individual)

Quarta-feira: 14h às 16h (individual)

Quinta-feira: 8h às 10h e de 14h às 16h (individual)

Sexta-feira: 8h às 10h e de 14h às 16h (casais e famílias)

Local: SPA Nami (2º andar)

Contato: (85) 3477-3644

Atendimento psicológico: realizado por encaminhamento da rede pública, por convênios de planos de saúde e também particular, por meio de tarifa social. O atendimento é para crianças, adolescentes e adultos em diferentes abordagens psicológicas.

Segunda a sexta, de 8h às 20h

Local: SPA Nami (2º andar)

Contato: (85) 3477-3644 | namispa@unifor.br

Programa Interdisciplinar de Nutrição aos Transtornos Alimentares e Obesidade (Pronutra): encaminhamento via posto de saúde ou particular, por meio de tarifa social. É voltado somente para adolescentes e adultos, com sessões de psiquiatria, psicologia e nutrição, específico para quem tem transtorno alimentar (anorexia, bulimia e compulsão alimentar).

Segundas e quintas-feiras, de 13h30 às 17h

Local: Ambulatório de Nutrição, no térreo do Nami

Contato: (85) 3477-3621 | pronutra@unifor.br

INSTITUTO BIA DOTE

Organização não governamental e sem fins lucrativos que trabalha com a prevenção do suicídio, o Instituto Bia Dote oferece atendimento psicológico gratuito em Fortaleza para pessoas a partir de 12 anos. Interessados devem entrar em contato com a instituição pelo WhatsApp (85) 9 9842-0403.

Após o contato, é realizado um cadastro e o paciente entra em uma fila de espera. Em seguida, participa de uma triagem, a partir da qual pode ser chamado a fazer psicoterapia uma vez por semana, presencialmente, na instituição.

Além disso, nas redes sociais, o Instituto Bia Dote divulga palestras sobre prevenção ao suicídio, eventos acessíveis em libras e de grupos de apoio. Acesse aqui.

CLÍNICA SOCIAL – PROJETO CRIAR DE PSICOLOGIA

O “Projeto Criar” é formado por 17 psicólogos com a proposta de atender todas as pessoas, de classes sociais diferentes. Ao entrar em contato, o paciente passa por avaliação socioeconômica, e pagará pelas sessões com “um valor compatível com a realidade financeira dele”, conforme a coordenação.

Para agendar um atendimento, basta entrar em contato pelo telefone: (85) 89291-9102 (também funciona como WhatsApp).

A iniciativa faz parte da Matriz Criativa, que forma profissionais da psicologia, psiquiatria, ciências sociais, pedagogia, dentre outras profissões. Com matrículas abertas, as imersões acontecem no segundo final de semana de cada mês e, no domingo, é feito o laboratório de Cena com. Teatro espontâneo.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. Atende voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo pelo telefone 188, por e-mail e chat todos os dias.

O atendimento via e-mail é precedido de uma mensagem no site do CVV. Após o primeiro contato do interessado, um voluntário responde à mensagem pelo correio eletrônico.

Veja os horários disponíveis para se comunicar via chat:

Domingos - das 17h às 01h

Segundas-feiras - das 9h às 01h

Terças-feiras - das 9h às 01h

Quartas-feiras - das 9h às 01h

Quintas-feiras - das 09h às 01h

Sextas-feiras - das 15h às 01h

Sábados - das 14h às 01h

Para quem mora em Fortaleza ou no Crato, na Região do Cariri, é possível obter atendimento presencial

Fortaleza: Rua Ministro Joaquim Bastos, 806 - Bairro de Fátima (24 horas)

Crato: Avenida Perimetral Dom Francisco 220 - São Miguel (14h às 18h)

HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO (HSM) - MESSEJANA

O Hospital Saúde Mental de Messejana realiza plantão com uma equipe de psiquiatras para o atendimento de casos mais graves de transtornos mentais.

No plantão presencial, o paciente passa por uma triagem com um psiquiatra. Se houver necessidade, ele fica internado ou é encaminhado para os CAPS ou para tratamento ambulatorial. Também é feita a transferência de pacientes atendidos em outras unidades diretamente para o Hospital de Saúde Mental.

O atendimento ocorre durante 24 horas e todos os dias. Informações para atendimento emergencial nos telefones 3101-4348/ 3101-4340. O hospital fica localizado na Rua Vicente Nobre Macêdo, S/N - Messejana.