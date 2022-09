Fortaleza tem 'Dia D' de multivacinação neste sábado (24); saiba quem pode ser vacinado

Crianças e adolescentes menores de 15 anos podem atualizar o cartão vacinal em diferentes pontos de vacinação distribuídos pela Prefeitura de Fortaleza, neste sábado (24). Neste "Dia D", o público pode receber atendimento de 8h às 16h30 em todos os postos de saúde do Município.

As crianças devem estar acompanhadas de um responsável, com documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação.

Quais vacinas serão aplicadas no Dia D?

Serão ofertadas vacinas que protegem contra 19 doenças, conforme a faixa etária:

BCG,

Hepatite B,

Rotavírus,

Pentavalente,

Pólio Inativada,

Pneumocócica 10 Valente,

Meningite C,

Tríplice Viral,

Hepatite A,

Varicela,

Pólio Oral,

Tríplice Bacteriana (DTP),

Febre Amarela,

ACWY,

Tríplice Viral,

Dupla Bacteriana - Difteria e Tétano

HPV (para meninas e meninos entre 9 e 14 anos).

Saiba onde tomar vacinas no Dia D

Além dos postos de saúde, os shoppings Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, North Shopping Bezerra, Via Sul Shopping, North Shopping Jóquei, Shopping Benfica e Shopping Parangaba vão disponibilizar exclusivamente a Vacina Oral contra a Poliomielite (VOP) para crianças com esquema completo da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade. O atendimento será de 10h às 16h.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal de crianças menores de 15 anos, atualizando o calendário vacinal das mesmas e ampliando a imunização contra doenças.

Cartão de vacinação

O cartão de vacinação pode ser acessado, também, pelo Aplicativo Mais Saúde Fortaleza, disponível para download em dispositivos iOS e Android.

Na aba “Vacinação”, é possível acessar quais as últimas vacinas aplicadas e quais estão pendentes.

Calendário de vacinação

Crianças

- BCG: previne tuberculose

- Hepatite B: previne hepatite B;

- Rotavírus: previne contra doenças diarreicas causadas pelo rotavírus;

- Pentavalente: previne Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae tipo b e Hepatite B;

- VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite): previne poliomielite ou paralisia infantil;

- Pneumocócica: previne pneumonia causada pelo pneumococo;

- Meningocócica C: previne doenças provocadas pela bactéria Neisseria Meningitidis do sorogrupo C, como meningite e a sepse;

- DTP (Tríplice Bacteriana): previne Difteria, Tétano e Coqueluche;

- Hepatite A: evita hepatite A;

- SCR (tríplice viral): previne sarampo, caxumba e rubéola.

- VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite): previne poliomielite ou paralisia infantil;

- Varicela: previne varicela;

- HPV: previne cânceres do colo do útero e verrugas genitais;

- Febre Amarela;

Adolescentes

- HPV: previne cânceres do colo do útero, de pênis e verrugas genitais;

- Meningocócica ACWY: previne meningite dos tipos ACWY e meningococcemia;

- Hepatite B: previne hepatite B;

- dT: previne difteria e tétano;

Serviço

Dia D de multivacinação

Data: 24/9 (sábado)

Horário: 8h às 16h30