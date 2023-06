Fortaleza tem 17 pontos de praia próprios para banho no feriadão de Corpus Christi; confira o tempo

O litoral da capital cearense tem 17 pontos de praia adequados para o banho de mar, dos 33 trechos monitorados, durante o feriadão de Corpus Christi, conforme o boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), publicado nesta quarta-feira (7). Mesmo com nuvens no céu e possibilidade de chuvas isoladas, o tempo também deve favorecer os passeios na orla.

Os pontos são considerados impróprios quando as amostras não atendem os critérios, com valor superior a 400 Enterococos (bactérias) por 100 mL de água, e podem causar prejuízos à saúde. O boletim é válido até o próximo domingo (11).

O Litoral Leste, onde estão a Praia do Futuro, Abreulândia e Sabiaguaba, tem 10 pontos com boa qualidade da água. Apenas os trechos da Praia do Futuro ao frente ao Clube dos Oficiais e na altura da Areninha, além da Praia do Titanzinho, estão impróprios.

Legenda: O tempo deve favorecer os banhos de mar Foto: Fabiane de Paula

Já no Litoral do Centro, das Praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, são apenas 6 os trechos próprios para mergulho. A Praia dos Crushs, um dos pontos mais movimentados da orla, não está própria para o banho.

O Litoral Oeste tem 8 pontos inadequados e apenas 2 com qualidade suficiente para o banho. A Praiada Leste e a Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras, são os espaços próprios para o lazer no mar.

Pontos próprios para o banho de mar

Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca (na altura da rua Germiniano Jurema)

Praia do Futuro (na altura da Capela de Santa Terezinha)

Praia do Futuro (na altura da rua Embratel).

Praia do Futuro (na altura da rua Francisco Montenegro)

Praia do Futuro (na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues)

Praia do Futuro (na altura da Avenida Carlos Jereissati)

Praia do Futuro (na altura da rua Gerôncio Brígido Neto)

Praia do Futuro (na altura da rua Ismael Pordeus)

Praia da Abreulândia (na altura da rua Teófilo Ramos)

Praia da Sabiaguaba (na altura da rua Sabiaguaba)

Praia do Mucuripe (na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar)

Praia do Meireles (na altura da Avenida Desembargador Moreira)

Praia do Meireles (na altura da rua José Vilar)

Praia do Meireles (na altura da Avenida Rui Barbosa, no Aterro)

Praia de Iracema (na altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho)

Praia do Pirambu - Praia da Leste (na altura da Avenida Filomeno Gomes)

Praia da Barra do Ceará (na altura da rua Rita das Goiabeiras)

Qual o risco de tomar banho no mar impróprio?

Em geral, a água contaminada do mar pode causar doenças do trato gastrointestinal, como explicou Lisandra Damasceno, infectologista do Hospital São José e presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, ao Diário do Nordeste.

“As pessoas podem ser acometidas por gastroenterites agudas, que são diarréias agudas, causadas por diversos microorganismos, principalmente, bactérias, vírus e parasitas”, detalha. Confira algumas doenças citadas pela especialista.

Risco de doenças

Hepatite A

Rotavírus

Cólera

Febre tifóide

Leptospirose

Salmonelose

Shigella

Também é possível ter infecções das mucosas do olho, ouvido e nariz, além de doenças de pele, sobretudo, se houver uma ferida aberta. Normalmente, esses problemas de saúde aparecem entre 48h e 72h depois do banho de mar.

“As pessoas devem procurar uma unidade básica de saúde ou de pronto atendimento para que sejam rapidamente diagnosticadas. Os sintomas de alerta são desidratação, nas crianças e idosos, principalmente, e presença de muco e sangue nas fezes”, completou.

Previsão do tempo

O céu no Litoral de Fortaleza deve variar de parcialmente nublado a sem nuvens durante os próximos dias, conforme a previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ainda nesta quinta (8), o céu pode ficar entre parcialmente nublado e com poucas nuvens, mas há alta possibilidade de chuva isolada no Litoral.

A sexta (9) deve ser parcialmente nublada a sem nuvens, com baixa possibilidade de chuva isolada, na faixa litorânea. Essas condições devem se repetir no sábado (10).