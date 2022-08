Fortaleza recebe apresentação da Esquadrilha da Fumaça neste sábado (27)

O Esquadrão de Demonstrações Aéreas (EDA) da Força Aérea Brasileira (FAB), popularmente chamado de Esquadrilha da Fumaça, fará uma apresentação neste sábado (27), em Fortaleza. A demonstração acontece a partir das 16 horas, no Aterro da Praia de Iracema.

A apresentação faz parte do Circuito Bicentenário da Independência, em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil. O cronograma teve início nesta quinta-feira (25) em Salvador e o grupo passará por nove cidades brasileiras.

Circuito passa por 9 cidades

O circuito passa por Teresina (PI) nesta sexta-feira (26), no sábado (27) em Fortaleza, e no domingo (28) em Natal (RN). Entre 31 de agosto e 9 de setembro, o esquadrão ainda passa por Caruaru e Recife (PE), Palmas (TO), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e Aparecida de Goiânia (GO).

Fortaleza não recebia os aviões da FAB para apresentação da Esquadrilha da Fumaça havia quatro anos. A última aconteceu em julho de 2018.

"Realizar essas apresentações nos céus do Brasil para milhares de pessoas é sinônimo de independência, democracia e de uma Força Aérea pujante e moderna. Os rastros de fumaça que serão visualizados nos céus representarão todos os militares da FAB e o compromisso que a nossa Força Aérea tem com o povo brasileiro”, comentou o Tenente-Coronel Aviador Daniel Garcia Pereira, Comandante da Esquadrilha da Fumaça.