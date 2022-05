Fortaleza e outras 96 cidades cearenses estão em alerta para ventos fortes e chuvas de até 50 mm

A capital cearense e outras 96 cidades do Estado podem ser atingidas por chuvas e ventos fortes nas próximas horas, conforme alerta emitido nesta quarta-feira (4) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso meteorológico de grau 1, numa escala de severidade que vai até 3, é válido até às 10 horas de amanhã, mas, a depender das condições climáticas, pode ser renovado.

O alerta de nível 1, também chamado de 'potencial perigo', versa sobre a possibilidade de precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm ao dia, além de ventos intensos com rajadas de até 60 km/h. Para esta classificação, o Inmet aponta que é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê chuva nos próximos dias. Conforme previsão do órgão, pode ocorrer chuva na faixa litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana até a próxima sexta-feira (7). "Nas demais, há alta possibilidade de chuva isolada".

Chuvas no Ceará

O alerta emitido ontem, dia 3, pelo Inmet, apontava para possibilidade de chuva em todas as regiões do Estado. O aviso meteorológico, na prática, se confirmou. Entre as 7 horas de terça (3) e 7 horas desta quarta (4), a Funceme registrou pluviometria em 101 das 184 cidades cearenses. Toda as 8 macrorregiões foram banhadas pelas chuvas.

Os maiores volumes foram registrados em Paracuru (38 mm), São Gonçalo do Amarante (35,3 mm), Alto Santo (33 mm), Itaiçaba (27,7 mm) e Massapê (27,6 mm). Para este mês de maio, o último da quadra chuvosa (fevereiro-maio), a média histórica estadual é de 90,6 mm.

Nos quatro primeiros meses deste ano, apenas fevereiro fechou abaixo da média (-20%). Já março foi o mês com maior variação positiva, com 265,6 mm de chuva acumulada, o que representa 30% acima da média.

Cidades inclusas no alerta vigente:

Acarape

Acaraú

Alcântara

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Cascavel

Caucaia

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Morada Nova

Moraújo Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Quixadá

Quixeré

Redenção

Russas

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Viçosa do Ceará