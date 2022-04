Fortaleza chega ao 7º dia com chuvas; Ceará tem 40 municípios com precipitações neste domingo (3)

As chuvas banham Fortaleza pelo 7º dia seguido neste domingo (3), que também registra precipitação em outros 40 municípios, conforme monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A Capital marcou 8,8 mm no posto de observação da Funceme em Messejana, entre as 7h do sábado (2) e as 7h deste domingo (3).

Veja os maiores acumulados de chuva até o momento:

Crato: 24 mm

Nova Olinda: 18 mm

Granjeiro: 17,9 mm

Cariús: 17 mm

São Gonçalo do Amarante: 11 mm

O monitoramento mostra os registros de 83 dos 184 municípios. A atualização foi feita às 11h20, mas novas informações podem ser acrescentadas ao longo do dia.

Previsão do tempo

Quanto à previsão do tempo, a Funceme indica que neste domingo o céu deve estar variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Há alta possibilidade de chuva em regiões como Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Para as demais regiões, a indicação é de chuva isolada.

Já na segunda-feira (4), a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões. A observação de alta possibilidade de chuva permanece para Jaguaribana. O cenário deve se repetir na terça.

Chuvas de março

O Ceará fechou com 267.2 mm de chuva ao longo do mês de março e isso representa 31.4% acima da normal climatológica para o período, que é de 203.4 milímetros.

Em Fortaleza, as chuvas também foram robustas. A Capital cearense teve o melhor acumulado dos últimos 49 anos, desde que a Funceme começou a monitorar os dados pluviométricos, em 1973. Já os açudes cearenses foram igualmente beneficiados pelas boas chuvas.

O volume atual dos 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) é de 28,88%, melhor índice dos últimos 7 anos. Atualmente, são 20 reservatórios sangrando e outros 5 com capacidade acima dos 90%.