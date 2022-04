Fortaleza amanhece sob chuva e alcança 37º dia seguido de precipitações

Fortaleza registra 37 dias seguidos de chuva. Nesta sexta-feira (8) não foi diferente, a Capital amanheceu sob uma precipitação que acumulou o segundo maior volume do Estado em 24 horas, com 45 milímetros, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados da entidade, choveu 45 mm no posto do Castelão. Os pontos Água Fria, Defesa Civil e Caça e Pesca registraram, respectivamente, 42.8 mm, 36 mm e 26 mm.

No Ceará, outros 89 municípios também observaram alguma atividade pluviométrica até as 9h30, sendo a maior delas na região da Serra da Ibiapaba, em Varjota, com 80 mm. O terceiro e quarto maiores acumulados foram no Litoral Norte, em Bela Cruz, 42 mm, seguido de Itarema, 38 mm.

VEJA OS MAIORES VOLUMES DE CHUVA:

Varjota: 80 mm

Fortaleza: 45 mm

Bela Cruz: 42 mm

Itarema: 38 mm

Reriutaba: 35 mm

Paraipaba: 33.2 mm

Paracuru: 32.4 mm

São Gonçalo Do Amarante: 31.4 mm

Previsão para este fim de semana

A previsão do tempo para esta sexta-feira no Ceará, conforme a Funceme, é de chuva em todas as macrorregiões. Na Ibiapaba e na faixa litorânea as precipitações variam entre intensidade moderada e forte ao longo do dia.

Para o sábado (9) e domingo (10), as atividades pluviométricas poderão ser mais generalizadas, principalmente no Centro-Norte do Estado, onde poderão se concentrar os maiores acumulados previstos. Além disso, nas demais regiões, a chuva esperada deverá ocorrer isoladamente.

Em geral, as chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, devido à proximidade da ZCIT, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.