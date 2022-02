Fortaleza amanhece com forte chuva e céu fechado nesta sexta-feira (25)

A sexta-feira (25) começou em Fortaleza com chuva forte em vários pontos. Ao longo da manhã, o céu poderá variar de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de precipitações isoladas. À tarde e à noite, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Entre os bairros que já tiveram registro de chuva no início desta manhã foram Barra do Ceará, Carlito Pamplona, Centro, Aldeota, Dionísio Torres e Messejana.

Problema recorrente em todo episódio de chuva, a Avenida Heráclito Graça já registra pontos de alagamento. A água acumulada cobriu parte do canteiro central e está na altura dos assentos de uma parada de ônibus, o que dificulta o tráfego no trecho.

O trânsito está sendo desviado por agentes do Via Livre. Quem segue pela via, deve dobrar na Rua Ildefonso Albano.

Próximo à Feira da José Avelino, no Centro de Fortaleza, ambulantes se abrigaram embaixo do viaduto para não molhar as mercadorias.

Chuva no Ceará

Entre as 7h dessa quinta (24) e as 7h desta sexta-feira (25), choveu em pelo menos 25 municípios do Ceará, segundo a Funceme. A atualização do balanço pluviométrico feita às 7h50 indica que o maior volume foi anotado em Mucambo, na Região da Ibiapaba, com 30 milímetros.