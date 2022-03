Fortaleza abre inscrições com 28 vagas para Casamento Coletivo LGBTI+ gratuito; veja como participar

Símbolo de resistência e conquista histórica, o casamento civil entre pessoas LGBTI+ será ofertado de forma gratuita a 28 casais de Fortaleza. As inscrições para a união coletiva acontecem entre 21 e 31 de março.

O objetivo do Casamento Coletivo LGBT 2022 é promover o acesso gratuito ao registro de união civil e assegurar direitos a casais constituídos por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade social.

Para participar da seleção, o casal precisa se inscrever de forma presencial no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra ou no Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Confira a lista de documentos necessários para inscrição:

Documento de identificação oficial com foto (RG) de cada cônjuge;

CPF de cada cônjuge;

Comprovante de endereço do último mês no nome de cada cônjuge;

Certidão de Nascimento (para pessoas divorciadas, a Certidão de Nascimento é substituída pela Certidão de Casamento com anotação do divórcio; e para pessoas viúvas, pela Certidão de Casamento, junto com a Certidão de Óbito do cônjuge falecido);

Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado por ambos/as (fornecido no local).

Para participar do Casamento Coletivo LGBT 2022, é preciso que pelo menos uma das partes seja moradora de Fortaleza, que ambas declarem não possuir recursos próprios para custeio do casamento, e que sigam todas as etapas e exigências do regulamento, disponível aqui.

A cerimônia será realizada no dia 2 de julho de 2022, às 16h, no Teatro São José, no Centro de Fortaleza.

Conquista por direito

A coordenadora da Diversidade Sexual de Fortaleza, Labelle Silva, reforça que a união civil de pessoas LGBT é um direito conquistado e pode ser realizada em qualquer cartório de registro civil.

Labelle Silva Coord. de Diversidade Sexual de Fortaleza O Casamento Coletivo é uma forma de reafirmar a garantia do nosso direito, conquistado graças à luta da nossa população. Será um momento muito especial, vamos celebrar com a cidade nosso amor e orgulho LGBT.

O Casamento Coletivo LGBT 2022 é promovido pelas Secretarias Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS), além dos Cartórios Mondubim e do Mucuripe e da Defensoria Pública Geral do Estado.

Serviço

Casamento Coletivo LGBT 2022

Inscrições: 21 e 31 de março de 2022

Locais de inscrição:

• Centro de Referência LGBT Janaína Dutra – Segunda a quinta-feira, de 8h às 13h, na Rua Guilherme Rocha, 1469, Jacarecanga. Contato: (85) 3452.2047

• Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues – Segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, na Rua Valdetário Mota, 970, Papicu. Contato: (85) 98993-3884