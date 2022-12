Formação social aliada ao esporte é foco de novo episódio da série Arena da Vida

Além de abrir portas para oportunidades profissionais, a prática do futebol ainda na juventude também é uma forma de ensinar valores importantes para os jovens. Na Escolinha do Bangu, na Areninha do Jardim União, os instrutores têm o cuidado de oferecer uma formação social para os participantes.

A história da escolinha foi o foco do novo episódio da série Arena da Vida, apresentado pela jornalista Denise Santiago, durante o programa Jogada 1º Tempo de hoje (13). Ao todo, serão 10 episódios, exibidos de segunda a sexta-feira.

Segundo o presidente Cristiano Sabino, a Escolinha do Bangu busca realizar um trabalho pedagógico, que valoriza o respeito, a educação e a coletividade entre os participantes. Os jovens também são estimulados a manterem bons resultados na escola regular, para que possam almejar outras profissões para além da de jogador profissional de futebol.

Para tanto, há uma parceria entre a escolinha e a Prefeitura de Fortaleza, para que o presidente do equipamento possa ter acesso às notas e avaliar como está o rendimento escolar dos participantes.

Projeto Arena da Vida

Com o objetivo de mostrar a importância da prática esportiva na vida de jovens e no desenvolvimento de comunidades da capital cearense, a série Arena da Vida tem apresentado histórias de superação, vivenciadas em Areninhas de Fortaleza. Ao todo, serão 10 episódios, exibidos de segunda a sexta, na programação do Jogada 1º Tempo na TV Diário e Verdinha. O projeto é realizado pelo Sistema Verdes Mares e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza.