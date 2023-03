Ford Crasa lança campanha com condições exclusivas para a linha 2023 da Ford Ranger

“É Agora ou nunca”, tema da ação, promete e vai ser a principal oportunidade para que os clientes possam adquirir a sua nova Ranger 0km, com toda a linha em condições exclusivas para um lote limitado direto de fábrica, como destaca Valdemar Xavier, gerente de veículos novos. A campanha intitulada "Operação Ranger Day" acontecerá nesta sexta e sábado, na Ford Crasa, localizada na Avenida Washington Soares, 7241.

O evento promete que os clientes terão acesso às melhores condições para adquirir um dos modelos da picape. "Serão dois dias com muitas surpresas na loja, atrativos para os clientes e, claro, condições muito diferenciadas das ultimamente vistas no mercado”, enfatiza Lucas Rolim, diretor comercial.

A Ford Ranger é um dos modelos mais desejados do mercado brasileiro, isso porque a versatilidade do veículo permite que seja utilizado tanto para o trabalho pesado, quanto para o lazer.

Durante o evento "Operação Ranger Day", os clientes poderão desfrutar de uma série de benefícios, que incluem pronta entrega, taxas de financiamento especiais e brindes exclusivos. Além disso, a concessionária preparou sorteios e apresentações musicais para tornar a experiência ainda mais agradável.

O gerente destaca que todas essas condições especiais serão reveladas apenas nos dias do evento e para aqueles que visitarem a loja. O agendamento da visita pode ser feito pelo WhatsApp: (85) 3474-6299.

Por dentro da Ford Ranger

Sob o capô, a Ford Ranger conta com duas opções de motor, ambas a diesel. As versões XL, XLS e Black são equipadas com um motor 2.2 turbo diesel Duratorq-TDCi de 160 cv de potência e 385 Nm de torque. Ele pode ser associado a um câmbio manual de 6 marchas - apenas na versão XL - ou a um automático de 6 marchas, com versões 4x2 ou 4x4.

Já as versões Storm, XLT, FX4 e Limited trazem o motor 3.2 turbo diesel Duratorq-TDCi de 200 cv e 470 Nm, sempre com câmbio automático de 6 marchas e tração 4x4 com as funções 4x2 e 4x4 reduzida.

Além de seu desempenho robusto, a Ford Ranger oferece recursos de segurança avançados para garantir a proteção do motorista e passageiros, com sistemas de controle de tração e estabilidade, airbags e cintos de segurança de três pontos.

Com suspensão ajustável, direção precisa e tecnologia de entretenimento avançada, a Ranger possui cabine espaçosa e confortável, ideal para viagens longas ou para uso diário.



Serviço

Operação Ranger Day

Quando: 24 e 25 de março de 2023

Onde: Ford Crasa, Avenida Washington Soares, 7241

Mais informações: http://www.crasa.com.br/