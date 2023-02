Foliões aproveitam terceiro dia de Carnaval na Praça da Gentilândia; confira fotos

A programação do Carnaval de Fortaleza segue a todo vapor no terceiro dia de folia. Na Praça da Gentilândia, no Benfica, foliões festejam desde às 11 horas nesta segunda-feira (20) e há shows previstos até 21 horas.

A festa começou cedo na praça, com atrações como Dj Adrian Brasil, Parayba e Banda, Bárbara Sena e Banda e Shirlene Aguiar. Ao longo do dia, também irão se apresentar a Banda Catorze Zero Meia, Banda Brasilis, Luxo da Aldeia, Superbanda e Pingo de Fortaleza.

Em clima de Carnaval, os foliões foram à rua com spray de espuma, adereços e fantasias, inclusive para cachorros. Confira algumas fotos da festa.

Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares

Programação do Carnaval

A festa acontece em diferentes polos na Capital. Confira a programação desta segunda-feira (20).

Passeio Público

9h- Tia Samila e sua Turma

10h40- Bloquinho Aquarela

Serviço: Rua Dr. João Moreira, s/n - Centro. Gratuito.

Aterrinho da Praia de Iracema

17h- Berg Menezes

18h10- Lidia Maria Bloco do Prazer

19h20- Transnacionais

20h50- Roberta Campos

22h30- Almério Serviço: Rua João Cordeiro - Aldeota. Gratuito. Benfica 11h- Dj Adrian Brasil

11h30- Parayba e Banda

12h30- Bárbara Sena e Banda

14h- Shirlene Aguiar

15h- Banda Catorze Zero Meia

16h10- Banda Brasilis

17h30- Dj Adrian Brasil

18h- Luxo da Aldeia

19h30- Superbanda

21h- Pingo de Fortaleza Serviço: Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia. Gratuito. Mercado dos Pinhões 17h- DJ Diana Franco

18h30- Grupo DTF Elétrico

20h- Banda Patrulha Serviço: Entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli - Praia de Iracema. Gratuito. Mocinha 16h30- Yane Caracas

18h30- Bloco Num Ispaia Sinão Ienche Serviço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles. Gratuito. Avenida Domingos Olímpio 16h35 - Cordão Na Pegada do Frevo

17h10 - Bloco Império da Vila

17h45 - Bloco Unidos da Vila

18h20 - Cordão Princesa no Frevo

18h55 - Bloco Doido é Tu

19h30 - Bloco a Turma do Mamão

20h05 - Cordão Vampiros da Princesa

20h40 - Bloco Amigos do Zé

21h15 - Bloco Balakubaku Folia

21h50 - Bloco Zé Almir

22h25 - Bloco Garotos do Benfica

23h- Bloco Prova de Fogo

Encerramento - Bloco Bonde Batuque Serviço: Avenida Domingos Olímpio, entre as avenidas da Universidade e Aguanambi. Gratuito.