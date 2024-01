FM 93 e North Shopping realizam programação de Carnaval gratuita aos finais de semana

Com programação voltada para toda a família, a FM 93, em parceria com o North Shopping, promoverá três fins de semana de folia, a partir desta sexta-feira (26). A programação musical do “Pré-Carnaval do Nortão e FM 93” contará com shows de samba com chorinho, axé, MPB e músicas infantis. A entrada é gratuita.

Nesta sexta (26), quem anima o “Pré-Carnaval do Nortão e FM 93” é a Spalla Brass, a partir das 17 horas, seguida pela Banda Brasilis, às 18 horas.

Já aos domingos, o Bloquinho da Zoe vai levar diversão para as crianças, nos dias 28/01, 04/02 e 11/02. A programação vai ser comandada pela Banda Brincart e contará com oficinas de máscaras, lançamento de música e coreografia.

Brindes exclusivos e 93 horas de Carnaval

Além dos momentos inesquecíveis, os participantes terão a oportunidade de ganhar brindes exclusivos da FM 93, com 93 horas ininterruptas de muita música, alegria e animação durante a programação especial de Carnaval da rádio.

Serviço

Data: 27 e 28/01 - 02, 03 e 04/02 - 10, 11, 12 e 13/02

Local: North Shopping Fortaleza

Gratuito

Programação completa

Pré-Carnaval

Prézinho | 26/01, a partir de 17h

17h Spalla Brass (Marchinhas de Carnaval)

18h Banda Brasilis

Bloquinho da Zoe | 28/01, a partir de 17h

17h - Banda Brincart

Prézinho | 02/02, a partir de 17h

17h - Spalla Brass (marchinhas)

18h - Tributo às Divas do Axé: Ivete, Daniela, Claudia com Elaine Portobello.

Bloquinho especial anos 2000 | 03/02, a partir de 17h

17h - Abertura do evento com DJ

17:30 - Britney Spears Cover

18h - Beyonce Cover

18 -:30 RBD Cover

19:30 - Sandy e Junior Cover

Bloquinho da Zoe | 04/02, a partir de 17h

15h - Oficinas de máscaras de carnaval (100 vagas)

17h - Banda Brincart com muita música e diversão

Carnaval

10/02, a partir de 17h

17h - Spalla Brass (Marchinhas)

18h - Especial Axé das Antigas com Elaine Portobello

11/02, a partir de 15h

15h - Brincadeiras carnavalescas com Banda Brincart

17h - Tributo Chiclete e Asa de Águia (vai que dá certo)

19h - DJ Alex Rodger: Som do carnaval

12/02, a partir de 15h

15h - Brincadeiras carnavalescas com Banda Brincart

17h - Luiz José & amigos que (marchinhas, samba, frevo e chorinho)

19h - DJ Alex Rodger: Som do carnaval

13/02, a partir de 15h

15h - Brincadeiras carnavalescas com Banda Brincart

17h - samba e pagode (banda vai que dá certo)