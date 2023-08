Filhas, mães e avós : o protagonismo feminino entre os Warao

Em um dos albergues do Centro, o barulho das crianças brincando misturava-se ao som das torneiras abertas e o bater das roupas que dona Isabel, 64, lavava em pleno Sol de meio-dia de junho. A mais velha do local é a responsável pela sobrevivência do grupo no território desconhecido.

'Saga Warao' é uma reportagem seriada do Diário do Nordeste

Isabel não sabe espanhol, nem português. A única linguagem naquele dia era a gestual para indicar a fome. Sentada no chão, movia as peças de roupa de um lado para o outro. Sem saber o que estava acontecendo, olhava fixamente para a fotógrafa como se estivesse pedindo socorro.

Foto: Fabiane de Paula

Foto: Fabiane de Paula

Legenda: A única linguagem naquele dia era a gestual para indicar a fome Foto: Fabiane de Paula

Era hora do almoço e todos estavam reunidos no quintal. A voz de Isabel, reproduzindo cantigas típicas, chamava a atenção de quem ali estava. Enquanto isso, as demais mulheres da casa preparavam a comida. Naquele grupo de Warao, há preferência por frango. O nome da ave até estampa uma das paredes.

Isabel participa ativamente de todos os aspectos da cultura de seu povo. A ela não são destinadas “apenas” as tarefas domésticas. Assim como as demais mulheres da comunidade, é responsável pela preparação de alimentos, fabricação de artesanato, além dos cuidados com os pequenos. Ali, como uma espécie de sacerdotisa, Isabel também cuida dos doentes.

Legenda: Isabel é uma espécie de sacerdotisa para as famílias que moram no Centro Foto: Fabiane de Paula

Rosa Patrícia Viana Pinto Farias, do Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), explica que a mulher Warao possui inúmeros papéis no decorrer da vida, tendo a trajetória pautada na vivência com outras mulheres, sempre no tripé filha-mãe-avó.

Na infância, a menina é observada e cuidada pela mãe, de quem recebe segurança física, emocional e educação, além de aprender a cozinhar antes dos dez anos.

Rosa Patrícia Farias Pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Atribui-se à mulher a criação do mundo físico, o gênero masculino, o bosque e a fauna

Farias frisa que, no cotidiano dentro da comunidade, a mulher Warao sempre participou ativamente de atividades que exigiam que um grupo permanecesse vários dias longe de casa. “Era o caso da caça aos caranguejos e da coleta do moriche (buriti), uma planta nativa da região do rio Orinoco, da qual é possível extrair elementos que servem para fazer bebidas, pães, velas, assoalhos; trata-se de um alimento básico dos indígenas dessa etnia".

Enquanto viviam no delta do Orinoco, no nordeste venezuelano, o homem Warao era o responsável pelo provimento da família. Muitos trabalhavam nas empresas instaladas próximos aos seus territórios e as mulheres cuidavam do lar, da família e faziam artesanato, dentre outras tarefas. Quando as empresas fecharam, centenas migraram para os centros urbanos da Venezuela, incluindo a capital Caracas, invertendo os papéis.

“Como os homens tinham dificuldade de encontrar emprego por conta da crise generalizada na Venezuela, estes passaram a cuidar das crianças e as mulheres passaram a ser as responsáveis por conseguir o alimento cotidiano, ao praticar a mendicância em portas de estabelecimentos comerciais e nos semáforos. Ao sair com as crianças, notaram o aumento de doações. Quando retornavam aos abrigos improvisados ao final do dia, compravam matéria-prima e faziam artesanato para ajudar na renda”, expõe.

No Ceará não é diferente. As mulheres sempre se colocam como protagonistas, dentro ou fora de casa. Durante a reportagem, eram elas que decidiam quando e quem iria falar ou ser fotografado. Razões fortes o bastante, para quererem evitar relatos das dores e mostrar as violações de direitos humanos que o grupo passa, eram compreensíveis. A resposta às perguntas, muitas vezes, era o silêncio.