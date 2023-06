Fiéis movimentam igrejas e mantêm a tradição dos tapetes de Corpus Christi no Ceará; confira imagens

Entre missas, procissões e confecção de tapetes coloridos, a fé católica se expressa durante o Corpus Christi nas igrejas de Fortaleza e do interior do Ceará, na celebração desta quinta-feira (8). Em 2023, os rituais lembram a Campanha da Fraternidade com o tema de combate à fome.

Algumas missas foram realizadas às 7h, mas os religiosos movimentaram as igrejas com mais intensidade no decorrer da manhã. Voluntários concluem ou expõem as artes nos tapetes coloridos para exposição.

Na Igreja Cristo Rei, no bairro Aldeota de Fortaleza, essa tradição acontece há cerca de 20 anos e, nesta edição, foram necessários 10 dias para montar os 13 tapetes que se estendem por 40 metros. As obras ficam disponíveis até o domingo (11).

Legenda: Fiéis se juntam para manter tradição e ritos católicos Foto: Fabiane de Paula

"É importante ter presente o sentido dos tapetes, temos a preocupação catequética e partimos do tema da Campanha da Fraternidade, "Fraternidade e Fome", e percorremos trechos do evangelho", lembrou o padre Acrízio Sales, em entrevista à TV Verdes Mares.

O líder religioso contextualiza que a origem da tradição remete ao período colonial e à evangelização pelos portugueses. A festa acontece na quinta-feira depois da solenidade da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes.

Legenda: Momento traz reflexão para os católicos Foto: Fabiane de Paula

Algumas igrejas promovem procissão como parte da celebração em alusão à caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida com a arca da aliança à frente.

Na Igreja de Nossa Senhora da Glória, no bairro Cidade dos Funcionários, os símbolos religiosos, retratos e frases bíblicos ornamentam o local e segue pela escadaria e parte externa.

Legenda: Igreja da Glória recebe fiéis durante Corpus Christi Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Parte externa da Igreja da Glória também recebeu intervenção artística Foto: Fabiane de Paula

Celebração no interior

No Santuário São Francisco das Chagas, em Juazeiro do Norte, o tapete colorido é feito com apoio de 20 voluntários e mede 24 metros de comprimento. Para isso, foram usados 160 kg de cal, 1 kg de cola branca, 18 bisnagas de tinta colorida e 1 saco de serragem.

Legenda: Fiéis colorem Igreja em Juazeiro do Norte Foto: Patrícia Silva

Os desenhos retratam a Cruz, o Espírito Santo e o Sagrado Coração de Jesus, por exemplo. Para os católicos, a tradição também é uma forma de demonstrar respeito ao Corpo de Cristo e lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.

Na Paróquia Nossa Senhora da Expectação, em Icó, a comunidade também se mobiliza para finalizar os tapetes no entorno da estrutura religiosa. Adultos e crianças se juntam esforços para colorir o ambiente e lembrar da importância da data.

