Festivais de Gastronomia agitam Baturité com programações especiais no fim de semana

Quem subir a serra nos dias 25 a 27 de novembro vai sentir o cheirinho das delícias de Baturité. A terra do café será palco para uma intensa programação voltada para gastronomia e produção orgânica. Serão três dias de atividades com programações técnicas, aulas show, feira agroecológica com mais de 15 produtores e muita música para deixar o clima ainda mais estimulante. O Festival Gastronômico de Baturité faz sua estreia e o Ceará Organic Food Festival chega em sua segunda edição.

De acordo com o prefeito do município, Herberlh Mota, o evento, realizado junto com o Sebrae Ceará, consolida Baturité como um importante polo de gastronomia regional e oferece oportunidades para aprimoramento técnico de profissionais da área, para empreendedores do setor da alimentação e para articuladores da cultura alimentar. ’’O Festival chega para além de apresentar grandes pratos culinários, promover a culinária na nossa região, trazendo oportunidades para nossa gente’’, comenta.

Uma das programações mais aguardadas do Festival chega também realizada pelo Sebrae. A celebração dos 200 anos da presença do café em Baturité será comemorada com ações do projeto de Educação Patrimonial “Tem café na escola”, que conta com o lançamento de fanzines feitos por alunos da rede municipal, posse dos membros da Associação Rota Verde do Café, lançamento do Mapa do Café de Sombra, plataforma digital, caderno de orientação de cultivo e ainda Cupping Café da Serra de Baturité, com degustação que classifica a qualidade da bebida.

Para aprender

A temática abordada nesta primeira edição do Festival Gastronômico de Baturité e segunda do Ceará Organic Food Festival é a Alimentação Escolar Saudável. Para isso, o Maciço de Baturité recebe profissionais da Suécia, Uruguai, Bolívia, além de São Paulo, Bahia, Brasília e, claro, nossos representantes cearenses do setor. Serão realizadas atividades envolvendo toda a cadeia de alimentos, desde profissionais da nutrição, agronomia, economia, pesquisadores, gestores públicos, merendeiras, educadores, produtores, sindicatos, iniciativa privada, supermercados, órgãos de certificação, órgão públicos e todos que impactam de alguma forma na trajetória do alimento das nossas crianças nas escolas.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) Campus de Baturité traz a proposta do Seminário “Alimentação Escolar Saudável e Agricultura Familiar: territórios e cultura alimentar”, que será realizado nos dias 25 e 26, no próprio campus. A Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente (Fundação Cepema), outra protagonista do evento, atuará nos quatro eixos temáticos: Mudanças Climáticas e Saúde Planetária; Alimentação Escolar, Agroecologia, Gênero e Nutrição; Cultura Alimentar, Território e Desenvolvimento; e Fome, Soberania e Direito Humano à Alimentação.

Ainda dentro da programação será realizado o Seminário Turismo Gastronômico: Hotelaria e Restaurantes Sustentáveis e uma aula show de gastronomia sobre alimentação escolar saudável.

Para conhecer

Alguns dos nomes que figuram entre os convidados do Festival Gastronômico de Baturité e Ceará Organic Food Festival são profissionais reconhecidos nacionalmente por suas contribuições na busca por alimentação saudável e sustentável. Entre eles estão Aline Guedes, que é chefe de cozinha e pesquisadora da alimentação e comensalidade de quilombos; Laura Rosano, cozinheira, produtora agroecológica e coordenadora nacional do Movimento Slow Food, no Uruguai; Peter Wrenfelt, economista, geógrafo e consultor de negócios sustentáveis na empresa U&We Suécia; e Rita Taraborelli, ilustradora e autora especialista em cozinha vegetariana, entre outros.

Para curtir

Mas nem só de café vive Baturité. Por isso, a I Feira Gastronômica de Baturité vai trazer para a Praça Matriz todos os dias, entre 18h e 23h, a exposição e venda de produtos locais, além de extensa oferta com opções gastronômicas para todos os gostos e bolsos. Os convidados terão um corredor gastronômico e espaço gourmet disponíveis para se deliciar.

O evento também traz uma série de atrações musicais e culturais. Quem for aproveitar o Festival vai poder se divertir com a banda Feed Semana, banda Cabra da Peste, Marcus Lessa, Felipão, Grupo Tradicional de Sanfoneiros e o grupo do Reisado Nossa Senhora da Palma, entre outras atrações.

Legenda: O evento também traz uma série de atrações musicais e culturais Foto: Quadro Divulgação

Para somar

A importância do Festival se apresenta também pelos parceiros envolvidos. Realizado pela Prefeitura de Baturité e Sebrae Ceará, o evento conta ainda com o apoio fundamental da Cepema, Rede EcoCeará, IFCE, Sesc, U&We, OCCA, Framtidsjorden.

Serão três dias em que Baturité se veste de festa, de aprendizado, de cultura e de desenvolvimento econômico e social. Para encontrar mais informações sobre o I Festival Gastronômico de Baturité e II edição do Ceará Organic Food Festival, siga as redes sociais da Prefeitura de Baturité e acompanhe a programação.

SERVIÇO

I Festival Gastronômico de Baturité e II Edição do Ceará Organic Food Festival

Quando: De 25 a 27 de novembro

Endereço: Praça da Matriz de Baturité

Horário: 18h às 23h

Mais informações: @prefeitura.baturite