Festa de São Francisco das Chagas de Canindé voltará a ser presencial neste ano; veja programação

Considerada a maior festa Franciscana das Américas, o festejo de São Francisco das Chagas, em Canindé, interior do Ceará, voltará a ser presencial. A expectativa é receber mais de 1 milhão de devotos aos longos dos dez dias de programação, que começa em 6 de outubro e se estende até o dia 16.

Nos últimos dois anos, a ida dos fiéis foi impossibilitada devido a restrições da pandemia da Covid-19. "A expectativa é de que seja uma mais maiores edições dos últimos anos", destaca Frei Gilmar Nascimento, Reitor do Santuário de Canindé.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o religioso destacou a importância do retorno presencial e explicou a mudança na data em que ocorrerá a abertura oficial da Festa. "Como este é ano de eleição, adiamos em dois dias a data, por esta razão ela não acontecerá no dia de São Francisco (dia 4 de outubro)".

O tema desta edição da festa será “São Francisco nos ensina a viver a sabedoria do Evangelho”. A festa é celebrada há mais de 200 anos e é uma das mais tradicionais do Ceará.

“Acredito que teremos um festejo diferente, com um fervor além do que já é habitual. Após dois anos sem a celebração presencial, o devoto, e todos nós, estamos com o grito 'Viva São Francisco' preso na garganta. É importante ter o romeiro próximo, essa interação é motivo de muita alegria", completa Gilmar.

O reitor do Santuário destaca, ainda, que o retorno do público impacta diretamente na economia da cidade. Ele antecipa que a demanda na rede hoteleira está em alta, assim como o setor de alimentação.

Frei Gilmar Nascimento Reitor do Santuário de Canindé O fluxo em restaurantes cresce bastante. Hotéis e pousadas também têm um salto, a economia fica aquecida e não somente durante a Festa, mas também antes, pois muitos romeiros começam a chegar bem antes.

Antes da pandemia, a cidade recebia, segundo a Santuário, cerca de 2,5 milhões de pessoas por ano. A projeção é de que este número seja alcançado nos próximos anos. Dentre os estados do Nordeste, Gilmar Nascimento destaca Maranhão e Piauí como os que mais enviam romeiros. "Vêm de todas as partes do Brasil, mas esses dois estados costumam concentrar as maiores caravanas", conclui o Frei.

Programação

A primeira celebração, no dia 6 de outubro, começará às 2h da madrugada em preparação para o hasteamento da bandeira com Missa a ser celebrada às 4 horas da manhã. Já o encerramento, no dia 16, contará com a Celebração Eucarística presidida por Dom José Antonio, arcebispo de Fortaleza.

Já a procissão, no dia 6 de outubro. percorrerá diversas ruas de Canindé - o trajeto oficial será divulgado posteriormente. Do dia 7 a 15 de outubro será realizada diariamente a procissão com o Painel de São Francisco, sempre saindo do Santuário em direção à Praça dos Romeiros, às 17h30.

A procissão festiva está programada para o dia 16, no último dia da festa e leva à sua frente a imagem de São Francisquinho, a imagem primitiva que deu origem à devoção.

Curiosidades

Primeiros milagres: O primeiro milagre atribuído ao padroeiro de Canindé data do início da construção da primeira capela quando um pedreiro de nome Antônio Maciel caiu de uma das torres. Presente no momento exato da queda, Francisco Xavier de Medeiros que era o idealizador da obra e grande devoto valeu-se de São Francisco. Milagrosamente Antônio Maciel ficou preso pela camisa aos andaimes não chegando ao chão. Muitos dizem que este ato salvou sua vida.

Posteriormente, o próprio Francisco Xavier ainda na construção sofrera um grave acidente. A primeira informação era de o estado de saúde dele era grave, no entanto, no outro dia, ele acordou saudável.



Neste espaço os romeiros depositam ex-votos (arte- sacra rústica), fotografias, pinturas, roupas, mechas de cabelo e outros objetos, a fim de registrar graças alcançadas. Também funcionam neste local; postos de atendimento de emergência, loja de artigos sacros, vestiário, depósito de cabelos e hall de exposição. O horário de funcionamento é de 07h às 11h e de 14 às 17h.



O Museu Regional São Francisco, ou Museu de Canindé, atualmente possui mais de cinco mil peças, o local conta com um importante acervo que está aberto à visitação diariamente. As peças mais importantes são: o primeiro cofre da Basílica; uma motocicleta alemà, modelo 1938, que serviu a Frei Policarpo; vários sinos, inclusive os da primeira Igreja de Canindé; pias batismais e diversas imagens sacras antigas, e objetos que contam a história da devoção. Como reza a tradição os romeiros trazem as mais exóticas peças de expressivo valor histórico, cultural e religioso. Os horários de funcionamento: de segunda a sábado das 07h às 11h e de 13h às 17h. E aos domingos de 08h às 12h.



O Zoológico Santuário de São Francisco surgiu no início da década de 70 ganhando inovações com o passar do tempo. Em 1990 foi inaugurado em um novo espaço. As instalações recentemente foram reformadas para dar aos animais mais segurança e conforto. Hoje, o zoológico de Canindé conta com uma bióloga, um veterinário e equipe muito preparada. Horário de funcionamento: Diariamente das 08h às 16h30.



mponente e acolhedora com seus jardins, corredores e alamedas é na Praça dos Romeiros onde acontecem os novenários dedicados a São Francisco e palco de eventos culturais, sociais e religiosos com destaque para apresentação de peças teatrais, a coroação de Nossa Senhora sempre no final do mês dedicado a Maria e tendo também como outra data muito especial a Celebração Solene do Natal. Possui atualmente 4 entradas principais ligando os mais distintos pontos da cidade e facilitando acesso. O espaço abriga ainda boxes de apoio, sanitários, altar de 20 metros², cripta, vestiários, capela do S.S. Sacramento e uma torre em formato de cruz de 30 metros que foi utilizada na visita do Papa João Paulo II ao Ceará.

O Santuário de Canindé possui acomodações para os romeiros que vêm de longe onde possam se sentir à vontade e seguros. O abrigo São Francisco localizado na Rua Euclides Barroso recebe peregrinos que vêm em caravanas de todo o país. O local conta com estrutura de banheiros, bebedouros, restaurante, cozinha coletiva, galpões, quartos, estacionamento, segurança e serviço de informação. É cobrada uma taxa simbólica.

Estátua de São Francisco: Canindé possui um dos maiores monumentos religiosos do mundo. A Estátua de São Francisco das Chagas, que foi inaugurada solenemente em 04 de outubro de 2005, mede 30,25 metros. Está situada no Alto do Moinho, o bairro mais elevado da cidade, e pode ser vista por todos que se aproximam bem como pode ser avistada de todos os pontos da cidade.

